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В центре Сум ровняют дорогу в сквер Шевченко (фотофакт)

Сегодня, 14:16 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
Наталия Гончарук Наталия Гончарук

Ступеньки в сквере Шевченко, которые ведут с улицы Соборной к памятнику Кобзарю в четверг 9 ноября начали демонтировать.
Работники строительной фирмы, которая занимается восстановлением гранитных ступенек, рассказали, что необходимость ремонта этого объекта очень актуальна. Из-за того, что часть ступенек просела, испортился не только внешний вид, но и функциональность ступенек. А здесь проходит очень большое количество сумчан, среди них дети и студенты, проводится масса общегородских мероприятий. С самого утра четверо рабочих подымают тяжелые глыбы. Они снимут три шара, потом по новой уложат гранитные плиты на место, но подкорректируют наклон песком с цементом. Уже в понедельник дорогу к Шевченко планируют восстановить.
Сумчане просят обартить внимание городских властей еще и на похожие ступеньки, которые ведут к фонтану «Садко». Часть из них не просто просела, а уже держится на честном слове.

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