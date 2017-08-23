13 октября к празднику Покрова Пресвятой Богородицы в Сумах состоится предпраздничная сельскохозяйственная ярмарка. Мероприятие состоится с 08:00 до 14:00 на площади Независимости в г.Сумы.
Организатор ярмарки — Департамент агропромышленного развития облгосадминистрации, — сообщает сайт Сумской ОГА.
В мероприятии примут участие лучшие предприятия и организации агропромышленного комплекса области.
Посетителей ждет широкий выбор хлебобулочных, кондитерских и макаронных изделий, высококачественная кисломолочная продукция, свежее мясо, мед, рыба и другая сельхозпродукция высшего сорта
В центре Сум развернут предпраздничную торговлю
13 октября к празднику Покрова Пресвятой Богородицы в Сумах состоится предпраздничная сельскохозяйственная ярмарка. Мероприятие состоится с 08:00 до 14:00 на площади Независимости в г.Сумы.
Напечатать Письмо автору Просмотров 0 Комментариев 0 Поддержали 0
читайте также
23.08.2017, 07:28 Новость
Панорама Подписаться 23.08.2017, 07:28 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 430 Комментариев 0 Поддержали 0
22.08.2017, 11:20 Новость
Панорама Подписаться 22.08.2017, 11:20 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 279 Комментариев 0 Поддержали 0
22.08.2017, 08:25 Новость
Панорама Подписаться 22.08.2017, 08:25 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 275 Комментариев 0 Поддержали 0
21.08.2017, 17:45 Новость
Панорама Подписаться 21.08.2017, 17:45 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 80 Комментариев 0 Поддержали 0
21.08.2017, 08:20 Новость
Панорама Подписаться 21.08.2017, 08:20 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 1 437 Комментариев 0 Поддержали 0
19.08.2017, 12:29 Новость
Ирина Власова Подписаться 19.08.2017, 12:29 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 2 752 Комментариев 0 Поддержали 0
19.08.2017, 09:39 Новость
Панорама Подписаться 19.08.2017, 09:39 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 366 Комментариев 0 Поддержали 0
18.08.2017, 16:16 Новость
Панорама Подписаться 18.08.2017, 16:16 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 244 Комментариев 0 Поддержали 0
Комментировать (0)
Новости партнёров
10.10.2017, 11:56
admin adminych Подписаться 10.10.2017, 11:56 Категория: Новость Рубрика: Без рубрики Регион: Сумщина Просмотров 95 Комментариев 0 Поддержали 0
07.11.2016, 10:00
admin adminych Подписаться 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 1 475 Комментариев 0 Поддержали 0
Опросы
Загрузка ...
Предложения партнёров
10.10.2017, 16:09
admin adminych Подписаться 10.10.2017, 16:09 Категория: Рубрика: Оборудование Регионы: Все Просмотров 18 Комментариев 0 Поддержали 0
10.10.2017, 11:54
admin adminych Подписаться 10.10.2017, 11:54 Категория: Рубрика: Строительство Регионы: Все Просмотров 10 Комментариев 0 Поддержали 0
10.10.2017, 11:11
admin adminych Подписаться 10.10.2017, 11:11 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 14 Комментариев 0 Поддержали 0
06.10.2017, 14:19
admin adminych Подписаться 06.10.2017, 14:19 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 22 Комментариев 0 Поддержали 0
29.09.2017, 13:21
admin adminych Подписаться 29.09.2017, 13:21 Категория: Рубрика: Недвижимость Регионы: Все Просмотров 60 Комментариев 0 Поддержали 0
последние комментарии
07.10.2017, 17:25
Гарант КОРРУПЦИИ и его МАРОДЁРЫ в парламенте пытаются незаметно протянуть возможность отстрела недовольного ими народа через "закон" про реинтеграцию Донбасса, ...05.10.2017, 22:13