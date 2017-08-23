В центре Сум развернут предпраздничную торговлю

13 октября к празднику Покрова Пресвятой Богородицы в Сумах состоится предпраздничная сельскохозяйственная ярмарка. Мероприятие состоится с 08:00 до 14:00 на площади Независимости в г.Сумы.

Организатор ярмарки — Департамент агропромышленного развития облгосадминистрации, — сообщает сайт Сумской ОГА.

В мероприятии примут участие лучшие предприятия и организации агропромышленного комплекса области.

Посетителей ждет широкий выбор хлебобулочных, кондитерских и макаронных изделий, высококачественная кисломолочная продукция, свежее мясо, мед, рыба и другая сельхозпродукция высшего сорта