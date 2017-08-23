До 13 октября ГАСК должны уведомить о выполнении предписания об остановке подготовительных и строительных работ на Кооперативной,1 в Сумах. Речь идет о сооружении надстройки из металоконструкций на террасе со стороны Покровской площади универмага «Киев».
Документы с внеплановой проверки ГАСКа обнародовала планово-бюджетная общественная экспертная комиссия при Сумском горсовете в Facebook.
В центре Сум приостановили работы
До 13 октября ГАСК должны уведомить о выполнении предписания об остановке подготовительных и строительных работ на Кооперативной,1 в Сумах. Речь идет о сооружении надстройки из металоконструкций на террасе со стороны Покровской площади универмага «Киев».
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