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В центре Сум приостановили работы

Сегодня, 11:11 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
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В центре Сум приостановили работы

До 13 октября ГАСК должны уведомить о выполнении предписания об остановке подготовительных и строительных работ на Кооперативной,1 в Сумах. Речь идет о сооружении надстройки из металоконструкций на террасе со стороны Покровской площади универмага «Киев».
Документы с внеплановой проверки ГАСКа обнародовала планово-бюджетная общественная экспертная комиссия при Сумском горсовете в Facebook.

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