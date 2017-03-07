В центре Сум пошалили хулиганы (фото)

Неизвестные залили лестницы и двери веществом бурого цвета. Принимают меры по установлению личностей хулиганов.

Сегодня около 9:00 утра в дежурную часть позвонил неизвестный и сообщил, что лестница и ролеты одного из магазина по улице Харьковская, 2/1 загрязнены неизвестным веществом. Для проверки информации на место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Действительно, лестницы и двери были обильно измазаны в вещество бурого цвета. Данное событие в полиции зарегистрировали, отобрали образцы вещества и направили ее на экспертизу. Правоохранители склоняются к тому, что это была чья-то дерзкая хулиганская выходка, принимаются меры по розыску «шутников». В связи с чем рассчитывают на помощь общественности.

Если вам известна какая-либо информация, которая поможет следствию, сообщить на линию «102». Анонимность гарантируется, — сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.