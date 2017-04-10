В центре Сум обновили растяжку

КП «Горсвет» в Сумах обновило иллюминацию на растяжке на ул. Соборной. Как сообщил директор предприятия Эдуард ВЕЛИТЧЕНКО, иллюминацию приобрели у местного производителя. Если новинка горожанам понравится, то начнут менять освещение и на других растяжках.Его планируют сделать в едином стиле.