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12.09 Вторник

В центре Сум идет ремонт (фотофакт)

Сегодня, 14:24 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
Ирина Власова Ирина Власова

Сегодня на Покровской площади идут работы на коммуникациях. Стоят знаки и дежурят представители полиции, которые следят как водители реагируют на знаки. Кое-какие «разрытия» замечены и на Театральной площади.
В то же время Информационный портал сообщил о том, что с 11 по 15 сентября будет перекрыта дорога на перекрестке ул. Кондратьева и Академического переулка в связи с выполнением работ на Театральной площади.
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