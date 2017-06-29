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В центре Ромен строят канализацию (фото)

Вчера, 18:17 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина
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Строительство канализационной сети центральной части города Ромны предусматривает подключение жилых домов по ул. Соборной, 19,24,34; Покровский спуск, 2 и Николаевской, 2,5. Как сообщает Роменский горсовет, объект финансируется за счет средств государственного фонда регионального развития и городского бюджета. Общая сметная стоимость строительства составляет 2,546 млн грн. Строительные работы выполняет дочернее предприятие открытого акционерного общества «Сумбуд» Строительно — монтажное предприятие «ЛЕБЕДИНПРОМБУД».
Договорная стоимость работ составляет 2,199 млн грн.

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