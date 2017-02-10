Свернув в переулок и оказавшись за парадными фасадами центральных сумских улиц, можно увидеть полное отсутствие дорог. Просто, сельское бездорожье. Фото сделаны в переулке на спуске с ул. Покровской до Первомайской (напротив Перекопской).
Центр Сум: без слез не глянуть (фотофакт)
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