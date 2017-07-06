В центе Сум водители не разъехались на светофоре

Около 14.00 на углу ул. Петропавловской и Перекопской на приличной скорости столкнулись автомобиль «мерседес» с каким-то белым фургоном. Довольно чувствительно столкнулись, не обошлось без «скорой». Степень повреждений, которые получила женщина, сидевшая в «мерседесе» нам неизвестна, но неотложка понадобилась. На месте ДТП работает полиция, определять виноватого им. Но один из очевидцев утверждал, что «мерседес» ехал правильно, на свой «зеленый» со стороны ул. Герасима Кондратева вниз по Перекопской. Мужчина утверждал, что уверен в этом, так как в момент аварии сам переходил улицу параллельным курсом для него тоже горел зеленый свет. Ехавшая в фургоне женщина утверждала, что они двигались со стороны ЦУМа и тоже ехали на зеленый свет. Как обстояли дела на самом деле, утверждать не беремся, но ситуация возникла опасная. Сам светофор показаний дать не может, но кто-то из участников ДТП явно не прав. Кто не прав определяет полиция.