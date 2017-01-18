Цена культуры в Сумах

Дворец культуры, принадлежащий ПАО «Сумское НПО», оценили в 10 млн грн.

Крупнейшее машиностроительное предприятие города больше не может содержать свой Дворец культуры. Уже 1 июня его планируют законсервировать, сократить всех (а это порядка 10 человек) сотрудников. Около тысячи детей, которые занимаются в 23 коллективах, вынуждены будут искать новые помещения для своих занятий. Здание завод хочет продать городу. «Эксперты завода посчитали исходя из того, сколько сегодня стоит построить новый дворец. Минус износ коммуникаций, износ здания, фундамента и крыши и так далее. Получилось 10-12 миллионов. У предприятия сегодня не лучшие времена, и мы понимаем, что деньги, которые будут выручены, помогут в решении проблем, которые сегодня есть: погашение долга по зарплате, по энергоносителям», – пояснил директор завода Алексей ЦЫМБАЛ.

Городские власти намерены торговаться. Общественность однозначно хочет спасти Дворец. 1 марта на сайте на сайте «Единая система местных петиций» появилось предложение вместо реконструкции «Романтики» провести ремонт и модернизацию ДК имени Фрунзе. Петиция набрала 318 голос, необходимые 250 были собраны всего за одну неделю.

Екатерина Евдокимова, «Панорама» №13