Трудности ради реформ уже напрягают (инфографика)

Как выяснили социологи, в Украине высокий уровень социального напряжения. А половина украинцев не готовы терпеть ухудшение уровня жизни, говорится в опросе «Деминициатив». Как сообщают РИА Новости Украина, 39% украинцев готовы терпеть ухудшение жизни ради реформ. Из них 6% готовы «терпеть сколько нужно», а 33% — «время потерпеть, но недолго». 50% — не готовы.

Согласно опросу, на рост социальной напряженности влияют: бои на востоке Украины (67,8%), рост безработицы (48,1%), обеднение населения (46,3%), коррупция (44,4%), безнаказанность чиновников (40,9%), недоверие к власти (34%), недоступность медуслуг (26,5%), рост преступности (17%), ухудшение отношений с другими государствами (15,8%), рост проявлений национализма (13,5%), ограничение гражданских прав и свобод (13,2%).