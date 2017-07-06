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Трудности ради реформ уже напрягают (инфографика)

Сегодня, 14:08 Категория: Новость Рубрика: Мир Регионы: Мир, Украина
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Трудности ради реформ уже напрягают (инфографика)

Как выяснили социологи, в Украине высокий уровень социального напряжения. А половина украинцев не готовы терпеть ухудшение уровня жизни, говорится в опросе «Деминициатив». Как сообщают РИА Новости Украина, 39% украинцев готовы терпеть ухудшение жизни ради реформ. Из них 6% готовы «терпеть сколько нужно», а 33% — «время потерпеть, но недолго». 50% — не готовы.

Согласно опросу, на рост социальной напряженности влияют: бои на востоке Украины (67,8%), рост безработицы (48,1%), обеднение населения (46,3%), коррупция (44,4%), безнаказанность чиновников (40,9%), недоверие к власти (34%), недоступность медуслуг (26,5%), рост преступности (17%), ухудшение отношений с другими государствами (15,8%), рост проявлений национализма (13,5%), ограничение гражданских прав и свобод (13,2%).

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