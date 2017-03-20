Трудно быть президентом

Нового руководителя Франции Эммануэля Макрона ожидают нелёгкие испытания Второй тур президентских выборов во Франции неожиданностей не принёс – победу одержал лидер движения «Вперед!» Эммануэль МАКРОН. Однако за впечатляющей победой его ожидают нелёгкие испытания. Победу независимого кандидата Эммануэля Макрона во втором туре предсказывали ещё в апреле, сразу же после того, как стали известны результаты второго тура. Лозунги лидера Национального фронта» Марин Ле ПЕН о возрождении величия Франции вкупе с изгнанием иммигрантов для многих французов были привлекательны, но большинство общества видело в ней радикалку, которая будет разрушать сложившиеся порядки как внутри страны, так и в её внешних отношениях. Именно такой двойственностью и объясняется результат Ле Пен — 34,18% голосов от общего количества действительных бюллетеней. За Эммануэля Макрона проголосовали 65,82% избирателей, причём он получил большинство голосов в 99% департаментах страны, кроме двух северных, голосовавших за Ле Пен. В целом же Макрона поддерживали городские избиратели, а вот больше половины сельских отдали свои голоса Ле Пен. Весьма тревожным сигналом оказалось то, что практически 10% из пришедших на участки граждан или голосовали незаполненными бюллетенями, или намеренно их испортили. Это те французы, для кого Ле Пен категорически неприемлема как крайне правая, а Макрон ничем не лучше непопулярного президента-социалиста Франсуа ОЛЛАНДА, дорабатывающего последние дни. Но недоверие значительной части граждан – это лишь одно из испытаний, которое ожидает президента Макрона. Через месяц — 11 и 18 июня — во Франции состоятся два тура парламентских выборов, в которых примет участие его движение. Буквально на днях оно слегка изменило название на «Вперед, Франция!» и спешно ищет 577 кандидатов в депутаты Национального собрания. Отчасти с целью рекламы, отчасти из-за нехватки времени их подбирают по резюме, присланным по электронной почте, с последующим телефонным собеседованием. Однако такой подход вряд ли может дать качественные результаты – ведь избирательная система Франции предполагает голосование только за мажоритарного кандидата в конкретном округе. Поэтому Эммануэль Макрон вполне может получить нелояльный к нему парламент, состоящий из социалистов, республиканцев, сторонников Ле Пен и, возможно, ещё пары партий. Так уже было с предыдущими президентами, в частности с Николя САРКОЗИ, и ничего хорошего для президента это не приносило. Дело тут в ещё одной особенности политической системы Франции – без большинства в парламенте президент не сможет полностью реализовать свою избирательную программу. К тому же программа Макрона полна противоречий, поэтому априори выполнить её было сложно, а без поддержки в парламенте — тем более. А значит, разочарование в новом президенте среди его же избирателей будет расти такими же темпами, как весной 2017 г. росла его популярность. Но основная проблема Макрона в том, что он не предлагает французскому обществу ответы на вопросы, которые его волнуют, — неконтролируемая миграция, спад в экономике, социальные противоречия и многие другие. Если новому президенту не удастся найти на них ответы, что называется «с колес», победа правых станет лишь вопросом времени. Что касается Украины, Эммануэль Макрон, скорее всего, займёт по отношению к нашей стране позицию, которую сейчас занимает президент Франсуа Олланд: поддержка санкций против России, выполнения Минских соглашений, непризнание аннексии Крыма. Фото из открытых источников Подпись под фото Ответственная эстафета. Президент Франсуа ОЛЛАНД (справа) оставляет Эммануэлю МАКРОНУ (слева) страну в непростом состоянии Карта Франции Сергей Бондаренко, «Панорама» №21