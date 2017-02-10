Панорама / сумы / новости / события / комментарии
22.02 Среда

Троллейбусы в Сумах преподносят опасные сюрпризы

Сегодня, 13:15 Категория: Новость Рубрики: Город, Происшествия Регион: Сумы
Панорама Панорама
Троллейбусы в Сумах преподносят опасные сюрпризы

20 февраля на остановке McDonalds в троллейбусе-гармошке ЗИУ-10 с бортовым номером 074 произошло воспламенение на крыше, — сообщает transport.sumy.ua.
На фотографии, предоставленной одним из пассажиров, видно пламя и дым, который исходит от штанги.
«В 15:43 на остановке McDonalds кто-то сказал, что горит троллейбус. Люди оперативно вышли с салона. На улице стало ясно, что горит проводка», — рассказал пассажир.
В КП «Электроавтотранс» сообщили, что произошло короткое замыкание, однако на данный момент проблема устранена, и троллейбус вновь на линии.

Напечатать Письмо автору Просмотров 220 Комментариев 0

читайте также
Страсти по счетчикам на Сумщине
Страсти по счетчикам на Сумщине
10.02.2017, 08:20 Новость
Панорама Панорама 10.02.2017, 08:20 Категория: Новость Рубрики: Город, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 359 Комментариев 0
Одна проехалась в Сумах!
Одна проехалась в Сумах!
08.02.2017, 20:28 Новость
Панорама Панорама 08.02.2017, 20:28 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 969 Комментариев 0
ДТП-шный квартет в Сумах (видео)
ДТП-шный квартет в Сумах (видео)
27.01.2017, 17:25 Новость
Панорама Панорама 27.01.2017, 17:25 Категория: Новость Рубрики: Город, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 190 Комментариев 0
Вот тебе и переход! ДТП в Сумах
Вот тебе и переход! ДТП в Сумах
16.12.2016, 13:05 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 16.12.2016, 13:05 Категория: Новость Рубрики: Город, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 815 Комментариев 0
В Сумах погиб любитель зимней рыбалки
В Сумах погиб любитель зимней рыбалки
15.12.2016, 15:15 Новость
Панорама Панорама 15.12.2016, 15:15 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 469 Комментариев 0
В спальном микрорайоне Сум сбили пешехода
В спальном микрорайоне Сум сбили пешехода
07.12.2016, 10:04 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 07.12.2016, 10:04 Категория: Новость Рубрики: Город, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 328 Комментариев 0
Разводы в Сумах: неприятный сюрприз под елочку
Разводы в Сумах: неприятный сюрприз под елочку
21.11.2016, 12:41 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 21.11.2016, 12:41 Категория: Новость Рубрики: Город, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 677 Комментариев 0
В Сумах задержали извращенца, ударившего полицейского
В Сумах задержали извращенца, ударившего полицейского
21.11.2016, 09:28 Новость
Панорама Панорама 21.11.2016, 09:28 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 508 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
Легендарный ансамбль «Лейся, песня» порадует сумчан полюбившимися песнями
Вчера, 17:27
admin admin Вчера, 17:27 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 18 Комментариев 0
Александр Бугайчук: «Пневмоаудит позволяет найти источники экономии»
15.02.2017, 12:22
admin admin 15.02.2017, 12:22 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 37 Комментариев 0
Профессиональный рост в 2017: шесть простых советов
14.02.2017, 10:47
admin admin 14.02.2017, 10:47 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 37 Комментариев 0
Хто стане Людиною року на Сумщині?
05.01.2017, 17:55
admin admin 05.01.2017, 17:55 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 454 Комментариев 0
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin admin 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 351 Комментариев 0
Опросы

Как Вы считаете, имеют ли моральное право украинские артисты выступать в России?
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
Покупаем подлинник Valena Legrand в магазине elektrika.ua
20.02.2017, 17:59
admin admin 20.02.2017, 17:59 Категория: Рубрика: Оборудование Регионы: Все Просмотров 20 Комментариев 0
Станьте главным героем видеоигр с помощью интернет-магазина “Nextgame”
17.02.2017, 18:58
admin admin 17.02.2017, 18:58 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 30 Комментариев 0
Вышгород — город, где стоит купить однокомнатную квартиру
16.02.2017, 18:08
admin admin 16.02.2017, 18:08 Категория: Рубрика: Недвижимость Регионы: Все Просмотров 51 Комментариев 0
Компания «Нова Пошта» доставит ваш груз в любую точку Украины
16.02.2017, 15:01
admin admin 16.02.2017, 15:01 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 56 Комментариев 1
Покупаем алюминиевые профили в компании «ВиЯр»
14.02.2017, 20:16
admin admin 14.02.2017, 20:16 Категория: Рубрика: Сырье, материалы Регионы: Все Просмотров 39 Комментариев 0
последние комментарии
chupaka к материалу
Погибший герой стал Почетным гражданином Сум
а «Мотор Січ» оснащает минобороны рф: http://glavcom.ua/publications/motor-sich-remontuje-ta-osnashchuje-aviaciyu-minoboroni-rf-dokument-393483.html
Сегодня, 15:29
chupaka к материалу
Погибший герой стал Почетным гражданином Сум
тем временем Украина активно торгует с рашей военной продукцией: https://economics.unian.ua/industry/1786466-viyna-ne-stala-na-zavadi-rosiya-stala-naybilshim-pokuptsem-ukrajinskoji-viyskovoji-produktsiji-zvit-infografika.html
Сегодня, 15:27
chupaka к материалу
Сумщина готова к отключениям электроэнергии
ТЕЦ перейшла на газ: перебоїв із теплопостачанням не буде http://sts.sumy.ua/society/tets-pereyshla-na-gaz-pereboyiv-iz-teplopostachannyam-ne-bude.html
Вчера, 19:22
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS Яндекс.Метрика bigmir)net TOP 100
GENII