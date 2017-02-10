Троллейбусы в Сумах преподносят опасные сюрпризы

20 февраля на остановке McDonalds в троллейбусе-гармошке ЗИУ-10 с бортовым номером 074 произошло воспламенение на крыше, — сообщает transport.sumy.ua.

На фотографии, предоставленной одним из пассажиров, видно пламя и дым, который исходит от штанги.

«В 15:43 на остановке McDonalds кто-то сказал, что горит троллейбус. Люди оперативно вышли с салона. На улице стало ясно, что горит проводка», — рассказал пассажир.

В КП «Электроавтотранс» сообщили, что произошло короткое замыкание, однако на данный момент проблема устранена, и троллейбус вновь на линии.