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14.07 Пятница

В троллейбусное депо пригласили детей (фото)

Сегодня, 09:05 Категория: Новость Рубрики: Город, Досуг, Образование, Общество Регион: Сумы
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Благотворительную экскурсию подарили сотрудники коммунального предприятия «Электроавтотранс» воспитанникам детских садиков города. Десять малышей побывало в музею предприятия, в учебных комнатах, познакомилось с подвижным составом и узнало очень много интересного о правилах дорожного движения.
Об этом сообщается на официальном сайте предприятия.

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