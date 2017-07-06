Благотворительную экскурсию подарили сотрудники коммунального предприятия «Электроавтотранс» воспитанникам детских садиков города. Десять малышей побывало в музею предприятия, в учебных комнатах, познакомилось с подвижным составом и узнало очень много интересного о правилах дорожного движения.
Об этом сообщается на официальном сайте предприятия.
В троллейбусное депо пригласили детей (фото)
Благотворительную экскурсию подарили сотрудники коммунального предприятия «Электроавтотранс» воспитанникам детских садиков города. Десять малышей побывало в музею предприятия, в учебных комнатах, познакомилось с подвижным составом и узнало очень много интересного о правилах дорожного движения.
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