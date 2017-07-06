В троллейбусное депо пригласили детей (фото)

Благотворительную экскурсию подарили сотрудники коммунального предприятия «Электроавтотранс» воспитанникам детских садиков города. Десять малышей побывало в музею предприятия, в учебных комнатах, познакомилось с подвижным составом и узнало очень много интересного о правилах дорожного движения.

Об этом сообщается на официальном сайте предприятия.