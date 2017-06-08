Три важных аксессуара для классического образа мужчины

Роскошный, солидный и современный классический стиль мужчины невозможно представить себе без дополнительных украшений, ведь именно они довершают весь образ, а также придают ему индивидуальности и самовыражения. А вот какие именно мужские аксессуары обязательно должны присутствовать в деловом или официальном классическом наряде, про это мы поговорим в нашей статье.

Галстук или бабочка

Еще издавна такая повязка на шею, как галстук или бабочка, символизировала успех и статус мужчины, она являлась даже частью дресс-кода. Впрочем, сейчас такой атрибут тоже носит не каждый мужчина, хотя возможность есть у всех, это может быть вызвано вкусовыми предпочтениями или чем-то другим. Но когда речь касается официозного стиля, то формирование образа без галстука просто невозможно. А вот бабочка хоть и считается классикой, лучше всего подходит для торжественных или праздничных нарядов. На сегодняшний день выбрать галстук для особого случая или работы очень легко, поскольку магазины в интернете или торговых центрах предлагают широкий ассортимент, он настолько разнообразен, что приходится задумываться не только над тем, какой расцветки выбрать галстук, но и из какого материала он должен быть, ручной работы или от бренда. Вот вам простые базовые рекомендации относительно выбора классического галстука, которой будет выглядеть уместно на бизнес-ланче, встрече или презентации:

стандартный тип касательно ширины изделия снизу — от 8 до 10 сантиметров;

материал: шелк, хлопок, лен, шерсть;

цвет: бордовый, темно-синий, темно-зеленый, красный, горчичный, хаки, серый, коричневый.

Если же говорить о расцветках, то выбирайте полоски или клетку, геометрические символы или орнамент «огурцы». К галстуку в комплекте необходимо сразу купить специальный зажим, он позволит аксессуару держаться в нужном положении и не съезжать на бок.

Запонки

Роскошь этих небольших украшений заключается в том, что они сразу расскажут, какого поля вы ягода, имеется в виду ваш вкус, статус, и следите ли вы за модой. Запонки бывают из ювелирных дорогих сплавов и дешевых металлов, ткани и даже дерева. Если вы желаете в своем гардеробе иметь универсальные запонки, то вам нужно отдать предпочтение платине, серебру или медицинскому металлу, они должны иметь простую геометрическую форму, например, квадрат или овал, а также быть не броскими по дизайну. Именно атрибут с такими характеристиками подойдет вам для каждодневного ношения и под любой костюм, к тому же их легко сочетать с другими аксессуарами, к примеру, часами, кольцом-печаткой, ремнем. Правило сочетания запонок с другими аксессуарами очень простое — цвет сплава всех атрибутов должен быть одинаковый, то есть если вы любите носить только золото и у вас имеется золотой браслет или кольцо на руке, то лучше покупайте позолоченные или золотые запонки.

Часы

Часы являются необходимым атрибутом делового стиля человека, ведь время у таких людей должно быть всегда под рукой. Часы действительно довершают образ. Лучше всего под классический стиль одежды выбирать строгие варианты часов, со стрелочным, а не электронным механизмом, на металлических браслетах или сдержанных по цвету кожаных ремешках.

Из вышесказанного подведем итог: деловой наряд сам по себе предусматривает строгость, а если его «разбавить» часами, галстуком и запонками, то к нему добавится особый шарм, а ваш образ станет выглядеть дорого и не «сухо». Вывод – не забывайте про аксессуары, именно они рассказывают про нас, какие мы личности.