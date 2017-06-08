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Три важных аксессуара для классического образа мужчины

08.06.2017, 12:36 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все
admin adminych admin adminych
Три важных аксессуара для классического образа мужчины

Роскошный, солидный и современный классический стиль мужчины невозможно представить себе без дополнительных украшений, ведь именно они довершают весь образ, а также придают ему индивидуальности и самовыражения. А вот какие именно мужские аксессуары обязательно должны присутствовать в деловом или официальном классическом наряде, про это мы поговорим в нашей статье.

Галстук или бабочка

Еще издавна такая повязка на шею, как галстук или бабочка, символизировала успех и статус мужчины, она являлась даже частью дресс-кода. Впрочем, сейчас такой атрибут тоже носит не каждый мужчина, хотя возможность есть у всех, это может быть вызвано вкусовыми предпочтениями или чем-то другим. Но когда речь касается официозного стиля, то формирование образа без галстука просто невозможно. А вот бабочка хоть и считается классикой, лучше всего подходит для торжественных или праздничных нарядов. На сегодняшний день выбрать галстук для особого случая или работы очень легко, поскольку магазины в интернете или торговых центрах предлагают широкий ассортимент, он настолько разнообразен, что приходится задумываться не только над тем, какой расцветки выбрать галстук, но и из какого материала он должен быть, ручной работы или от бренда. Вот вам простые базовые рекомендации относительно выбора классического галстука, которой будет выглядеть уместно на бизнес-ланче, встрече или презентации:

  • стандартный тип касательно ширины изделия снизу — от 8 до 10 сантиметров;
  • материал: шелк, хлопок, лен, шерсть;
  • цвет: бордовый, темно-синий, темно-зеленый, красный, горчичный, хаки, серый, коричневый.

Если же говорить о расцветках, то выбирайте полоски или клетку, геометрические символы или орнамент «огурцы». К галстуку в комплекте необходимо сразу купить специальный зажим, он позволит аксессуару держаться в нужном положении и не съезжать на бок. 

Запонки

Роскошь этих небольших украшений заключается в том, что они сразу расскажут, какого поля вы ягода, имеется в виду ваш вкус, статус, и следите ли вы за модой. Запонки бывают из ювелирных дорогих сплавов и дешевых металлов, ткани и даже дерева. Если вы желаете в своем гардеробе иметь универсальные запонки, то вам нужно отдать предпочтение платине, серебру или медицинскому металлу, они должны иметь простую геометрическую форму, например, квадрат или овал, а также быть не броскими по дизайну. Именно атрибут с такими характеристиками подойдет вам для каждодневного ношения и под любой костюм, к тому же их легко сочетать с другими аксессуарами, к примеру, часами, кольцом-печаткой, ремнем. Правило сочетания запонок с другими аксессуарами очень простое — цвет сплава всех атрибутов должен быть одинаковый, то есть если вы любите носить только золото и у вас имеется золотой браслет или кольцо на руке, то лучше покупайте позолоченные или золотые запонки.

Часы

Часы являются необходимым атрибутом делового стиля человека, ведь время у таких людей должно быть всегда под рукой. Часы действительно довершают образ. Лучше всего под классический стиль одежды выбирать строгие варианты часов, со стрелочным, а не электронным механизмом, на металлических браслетах или сдержанных по цвету кожаных ремешках.

Из вышесказанного подведем итог: деловой наряд сам по себе предусматривает строгость, а если его «разбавить» часами, галстуком и запонками, то к нему добавится особый шарм, а ваш образ станет выглядеть дорого и не «сухо». Вывод – не забывайте про аксессуары, именно они рассказывают про нас, какие мы личности.

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  • Анна Янчук
    Анна Янчук | 23.06.2017, 09:46

    Сюда же можно добавить наличие хорошей обуви и сумки. Ну, ладно, обувь это не аксессуар и с ней отдельная история, но как показатель статуса она стоит на уровне с часами. Но вот качественный портфель здорово добавляет солидности образу. И для этого он не обязательно должен быть кожаным и безумно дорогим, я видела в оптовой продаже мужские сумки https://goober.com.ua/sumki/muzhskie-sumki/ — преимущественно из кожзама, но выглядят лучше чем недорогие кожаные сумки. Так что, мне кажется, если человек не может позволить себе во всем (включая мельчайшие детали) соответствовать дорогому образу, то покупка недорогих, но качественных вещей — сумок, галстуков, запонок, зажимов и т.д. будет отличными вариантом.
    Потому что потуги выглядеть «элитно», когда на эту самую элитность нет денег — вот это действительно смешно. А ведь многие так стараются этого добиться!

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