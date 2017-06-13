«Требуем работы!»: митинг на Сумщине (видео)

По инициативе профкомов «Ахтырканефтегаза» вместе с Ахтырским и Качановским газоперерабатывающимио заводами около 300 работников нефтедобывающих предприятий собрались 20 июня возле админздания «Ахтырканефтегаза» на акцию протеста против закрытия газодобывающих месторождений.

Как говорится в сюжете UA:СУМИ, часть митингующих перекрыли дорогу, чем на час остановили движение транспорта.

«Есть перспектива остаться без работы, потому что планируется закрытие всех месторождений без лицензий», — говорит участник митинга Владимир.

«На сегодняшний день все документы, касающиеся местной власти, областной, относительно разрешений, все эти требования выдержаны, и документы соответствующие представлены в Укргосгеонедр. Другое дело, что я не знаю этих подводных процессов, которые происходят в Киеве. Там они какие-то политические или макроэкономические. Мы надеемся на здравый смысл нашего правительства и всеукраинского и регионального и надеемся на то, что вопрос все-таки будет решен», — говорит Ахтырский городской голова Игорь Алексеев.

По завершению митингующие составили резолюцию с требованиями: «К различным видам ответственности административной, уголовной привлечь виновных в создании налоговой задолженности ПАО «Укрнафта», это во-первых. Остановить выплаты новому менеджменту, который в долларовом эквиваленте несоизмеримые зарплаты получает, но на выходе ничего нет. Лицензии не продлены, а за что получать зарплату. Зарплату еще повысить работникам», — рассказал о требованиях председатель профсоюза НГДУ «Ахтырканефтегаз» Игорь Белецкий.

Резолюцию передадут центральной власти в Киеве.