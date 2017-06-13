Панорама / сумы / новости / события / комментарии
21.06 Среда

«Требуем работы!»: митинг на Сумщине (видео)

Сегодня, 17:38 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина
Панорама Панорама
«Требуем работы!»: митинг на Сумщине (видео)

По инициативе профкомов «Ахтырканефтегаза» вместе с Ахтырским и Качановским газоперерабатывающимио заводами около 300 работников нефтедобывающих предприятий собрались 20 июня возле админздания «Ахтырканефтегаза» на акцию протеста против закрытия газодобывающих месторождений.
Как говорится в сюжете UA:СУМИ, часть митингующих перекрыли дорогу, чем на час остановили движение транспорта.
«Есть перспектива остаться без работы, потому что планируется закрытие всех месторождений без лицензий», — говорит участник митинга Владимир.
«На сегодняшний день все документы, касающиеся местной власти, областной, относительно разрешений, все эти требования выдержаны, и документы соответствующие представлены в Укргосгеонедр. Другое дело, что я не знаю этих подводных процессов, которые происходят в Киеве. Там они какие-то политические или макроэкономические. Мы надеемся на здравый смысл нашего правительства и всеукраинского и регионального и надеемся на то, что вопрос все-таки будет решен», — говорит Ахтырский городской голова Игорь Алексеев.
По завершению митингующие составили резолюцию с требованиями: «К различным видам ответственности административной, уголовной привлечь виновных в создании налоговой задолженности ПАО «Укрнафта», это во-первых. Остановить выплаты новому менеджменту, который в долларовом эквиваленте несоизмеримые зарплаты получает, но на выходе ничего нет. Лицензии не продлены, а за что получать зарплату. Зарплату еще повысить работникам», — рассказал о требованиях председатель профсоюза НГДУ «Ахтырканефтегаз» Игорь Белецкий.
Резолюцию передадут центральной власти в Киеве.

Напечатать Письмо автору Просмотров 22 Комментариев 0

читайте также
Землю отдай 2 фото
Землю отдай
13.06.2017, 10:11 Новость
Панорама Панорама 13.06.2017, 10:11 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина Просмотров 268 Комментариев 1
Сумщине до лидеров далеко
Сумщине до лидеров далеко
30.05.2017, 13:17 Новость
Панорама Панорама 30.05.2017, 13:17 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина Просмотров 211 Комментариев 0
Мэр Сум и его ГАЗели
Мэр Сум и его ГАЗели
24.05.2017, 12:20 Новость
Панорама Панорама 24.05.2017, 12:20 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина Просмотров 1 596 Комментариев 0
Люди Сумщины: бойцу нужна помощь
Люди Сумщины: бойцу нужна помощь
10.05.2017, 13:13 Новость
Панорама Панорама 10.05.2017, 13:13 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина Просмотров 249 Комментариев 0
Газовые баталии на Сумщине
Газовые баталии на Сумщине
30.03.2017, 08:20 Новость
Панорама Панорама 30.03.2017, 08:20 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина Просмотров 448 Комментариев 0
Группы смерти на Сумщине
Группы смерти на Сумщине
27.03.2017, 10:10 Новость
Панорама Панорама 27.03.2017, 10:10 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 390 Комментариев 0
Кадры Сумщины: оборотней уволили из полиции
Кадры Сумщины: оборотней уволили из полиции
24.03.2017, 17:11 Новость
Панорама Панорама 24.03.2017, 17:11 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина Просмотров 195 Комментариев 0
На Сумщине простятся с Юрием Щербиной
На Сумщине простятся с Юрием Щербиной
17.02.2017, 10:41 Новость
Панорама Панорама 17.02.2017, 10:41 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина Просмотров 707 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
14 червня – Всесвітній день донора крові
15.06.2017, 19:20
admin adminych admin adminych 15.06.2017, 19:20 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 23 Комментариев 0
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin adminych admin adminych 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 915 Комментариев 0
Опросы

После повышения тарифов на проезд, стали ли вы меньше ездить в маршрутках?
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
Tissot — надежность, проверенная столетиями
Сегодня, 13:52
admin adminych admin adminych Сегодня, 13:52 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 9 Комментариев 0
«Мо-ко-ко Socks» — настоящее царство носков
15.06.2017, 16:56
admin adminych admin adminych 15.06.2017, 16:56 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 36 Комментариев 0
Особенности раций Моторола
14.06.2017, 20:24
admin adminych admin adminych 14.06.2017, 20:24 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 21 Комментариев 0
Три важных аксессуара для классического образа мужчины
08.06.2017, 12:36
admin adminych admin adminych 08.06.2017, 12:36 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 63 Комментариев 0
Blagovist.ua: актуальная информация об аренде квартир в Киеве
07.06.2017, 20:44
admin adminych admin adminych 07.06.2017, 20:44 Категория: Рубрика: Недвижимость Регионы: Все Просмотров 60 Комментариев 0
последние комментарии
Анна Янчук к материалу
Безвиз в Украине. Дорога открыта
На самом деле, из всех перечисленных документов на границе чаще всего просят только биометрический загранпаспорт - им и ограничиваются. По ...
Сегодня, 17:08
Сергей Федоров к материалу
На Сумщине почувствовали улучшение от отставки Салатенко
Конечно, теперь потрошенко-яйценюковским МАРОДЁРАМ будет ЛЕГШЕ ГРАБИТЬ народ и ВЕШАТЬ ему ЛАПШУ НА УШИ как это по ТВящику вдалбливает нам ...
19.06.2017, 22:29
Петро Васильович к материалу
Кадры Сумщины: депутат, директор и небедная женщина
Виктория ГРОБОВА с нагрудным знаком «Петр Могила»... Оптимистичненько так звучит...
19.06.2017, 15:40
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS Яндекс.Метрика bigmir)net TOP 100
GENII