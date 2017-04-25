Транспортный психоз

В Сумах пассажиры снова стали заложниками действий власти, активности общественников и решений Фемиды

Сумчане пережили не самую легкую в своей жизни неделю. Во всяком случае, те, кто ездит частным транспортом. После того как с 3 июня стоимость проезда в маршрутках увеличилась до 4 грн., активисты решили «защитить» горожан, подав иски в суд об отмене решения исполкома.

6 июня определением Заречного райсуда остановлено действие решения исполкома, которым установлен тариф на услуги по перевозке для ЧП «Согор». Решение касалось маршрутов: №4 «Аэропорт — Химгородок», №5 «Роменская — Химгородок», №11 «Тепличный — Тепличный», №12 «Тимирязевка — Тимирязевка», №20 «Аэропорт — Ковпака», №22 «Веретеновка — Химгородок», №25 «Добровольная — Интернационалистов», №26 «Центр — 40-я подстанция» и №60 «В. Песчаное — Интернационалистов».

После того как истец забрал определение суда, активисты заявили, что этот перевозчик обязан возить пассажиров по старому тарифу, и составили инсрукцию, что нужно делать, чтобы ездить по 3 грн. После этого с 7 июня в автобусах стали кипеть нешуточные страсти: кто-то платил 4 грн., кто-то требовал везти его за 3.

«За последнюю неделю в полицию поступило уже почти 100 заявлений и сообщений граждан, которые относились к этому факту невыполнения решения суда. Каждый день не меньше 20 заявлений и сообщений. При этом на каждое заявление выезжали работники полиции. Полтора-два часа наши работники тратят на опросы, составление соответствующих процессуальных документов, что очень отвлекает от основной работы – раскрытия уголовных правонарушений и патрулирования города», — сообщил на аппаратном совещании в понедельник 12 июня начальник сектора Сумского горотдела полиции Николай МАЛЬЦЕВ.

В отделе коммуникаций ГУ НП в Сумской области нам сообщили, что горотдел расследует два уголовных дела: первое открыто по заявлению активиста Александра Соколова по ч.1 ст. 382 «умышленное неисполнение должностным лицом приговора, решения, определения, постановления суда, вступившие в законную силу, или препятствование их исполнению невыполнение решения суда». Санкции этой статьи — штраф от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Администрация ЧП «Согор» также обратилась в полицию. Открыто уголовное производство по ст. 356 «самоуправство». Это правонарушение наказывается штрафом до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до трех месяцев.

Видимо, чтобы прекратить эти баталии, мэр Сум Александр ЛЫСЕНКО утром в понедельник 12 июня на аппаратном совещании поинтересовался «судьбой» своего поручения – проработать цену проезда в транспорте для пенсионеров в 3 грн. Через несколько часов на сайте мэрии появилось принятое исполкомом (в рабочем порядке) решение – о временном тарифе на услуги по перевозке пассажиров на автобусных маршрутах общего пользования для ЧП «Согор».

Решение вступает в силу с момента обнородования. А значит, «Согор» теперь всех возит по 4 грн., пенсионеров – по 3 грн., учеников 1-4 классов – за 2 грн. (для пенсионеров и школьников прописана необходимость предъявления документов).

Пока все. Но еще есть иск в отношении перевозчика Олейника, а на митинге в воскресенье активисты говорили, что подали три иска. Так что теперь только успевайте следить за решениями суда, власти и активистов.

цитата

«Остановка решение исполкома лишает перевозчика возможности руководствоваться указанным актом местного самоуправления при осуществлении деятельности по перевозке пассажиров. Другое решение исполкома об установлении тарифа перевозчику отсутствует, что создает ситуацию прекращения перевозки пассажиров в городе на девяти маршрутах транспортными средствами, доля которых составляет около 25% от общего количества этого вида транспортных перевозок», — сказано в решении исполкома.

Врез

В воскресенье 11 июня у Альтанки прошел митинг. На нем собралось около 200 горожан

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Чудеса да и только.

На митинге, по информации Александра Соколова, собрано 523 подписи под обращением к Юлии Тимошенко, в котором ее просят оценить действия Александра Лысенко в деле о тарифах

Инна Стасова, «Панорама» №25