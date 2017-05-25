Ни конца, ни краю

Транспортная тема не сходила с новостной ленты и на прошлой неделе. Продолжаются судебные баталии. Активисты отвезли обращение с более чем 3000 подписями горожан в главный офис «Батьківщини». Исполком объявил конкурс на три маршрута. Появилась возможность следить за сумскими маршрутками (не за всеми) на сайте GPS-мониторинга. Отслеживать движение автобусов можно через сайт: avtobus.sumy.ua. Пока он работает в тестовом режиме. Сайт создан при поддержке и содействии частных перевозчиков. Пока в GPS-мониторинга представлена лишь часть транспортных средств на маршрутах №1, №2, №3, №9, №10, №13, №14, №15, №16, №17А, №18, №19, №21 №23, №24, №52, №55, №56, №61.

Городская власть озадачена подсчетом пассажиропотока. «Східний корпус» обнаружил, что маршрутки одного перевозчика заправляются у старого аэропорта, и вызвали полицию. И хотя перевозчик Александр ЗАПОРОЖЕЦ и представитель фирмы «Орион-Д», которой принадлежит заправка, вроде все объяснили им и полиции, активисты 23 июня направили обращение к мэру Сум Александру ЛЫСЕНКО, в котором потребовали вместе с активистами провести проверку предприятия и в случае подтверждения нарушений – разорвать договор.

Маршруты – на конкурс

20 июня на заседании исполкома были приняты решения о проведении конкурса по перевозке пассажиров на городских автобусных маршрутах общего пользования.

Объектами конкурса стали два «коммунальных» маршрута — №62 (Барановка- Аэропорт) и №63 (Басы-Анновка), которые не получили своего победителя на предыдущем транспортном конкурсе, так как у КП «Электроавтотранс» не хватало на тот момент автобусов. Здесь должны курсировать по два автобуса на каждом маршруте с интервалом в 45-97 мин. Сейчас предприяие работает по временным договорам и нуждается в «легализации» на конкурсе.

Объявят конкурс и на маршрут №51 (с. Песчаное – ул. Прокофьева), от которого из-за неренабельности отказался перевозчик. Будут искать перевозчика с шестью автобусами, которые будут курсировать ежедневно каждые 20-40 мин.

Суд да дело

Продолжается судебная волокита по поводу повышения стоимости проезда в маршрутках до 4 грн. Уже зарегистрированы иски относительно четырех перевозчиков: «Сумыпастранс», «Престиж-лайн», ФЛП «Олейник», ЧП «Согор». Истцы просят суд признать решение исполкома противоправным и отменить. На прошлой неделе отложили рассмотрение иска Александра ЧЕБОТАРЕВА по поводу тарифа для ФЛП Олейник (перевозчик обслуживает маршруты №2 «Ковпака — Прокофьева»; №9 «Добровольная – Прокофьева»; №21 «Прокофьева — Прокофьева»; №17А «Химгородок – Роменская»). Рассмотрение отложили из-за того, что городская власть обнародовала объявление об опротестовании 14 июня, заседание проходило 19-го. Срок обнародования не выдержан, поэтому рассмотрение перенесли на 29 июня.

На сайте Заречного суда можно найти информацию и о других заседаниях. 31 июля вернутся к расссмотрению иска относительно ЧП «Согор», а 16 и 21 августа будут рассмотрены иски по «Сумыпастрансу» (№1 «Роменская — Гамалея», №14 «Тимирязевка — Железнодорожный вокзал», №15 «СНАУ — коледж СНАУ», №16 «Ковпака — Барановка», №18 «Веретеновка — Черепина», №23 «Тепличний – Тепличний», №52 «Ковпака — Прокофьева», №56 «Анновка — Химгородок»; №61 «Автовокзал — Химгородок») и «Престиж-лайну» (№13 «Тепличный–Черепина», №55 «Роменская-Черепина», №53 «Добровольная–Аэропорт»).

Напомним, решение по сути еще не принято.

Нашли управу

20 июня в Киеве сумские активисты передали обращение к лидеру ВО «Батьківщина» народному депутату Юлии ТИМОШЕНКО относительно тарифной политики в Сумах, проводимой мэром Александром ЛЫСЕНКО, который кроме руководства городом руководит областной организацией ВО «Батьківщина».

«Всё. Подписи переданы. Поручение 3000 сумчан выполнено. Нас приняли очень уважительно. Ждем ответ в установленные сроки»,- написал на своей странице в фейсбуке сумчанин Валерий ОСАДЧЕНКО. Ответ планируют получить через месяц.

Врез

В парке КП «Электроавтотранс» 21 автобус. 29 мая состоялся тендер на приобретение четырх новых машин. В августе планируют закупить три маленьких автобуса

Цитата

«До 14 июля, когда в соответствии с решением горсовета GPS-мониторинг должен заработать полноценно, там будет представлен весь частный пассажирский транспорт», — отметила и. о. начальника отдела транспорта, связи и телекоммуникационных услуг Инна ЧИРКО.

Фото автора.

Словом и делом. На митинге 11 июня возле Альтанки активисты анонсировали сбор подписей горожан под обращением к Юлии Тимошенко. После митинга они отчитались о сборе 523 подписей.

Фото из открытых источников

Просто и доходчиво. 22 июня в соцсетях активисты предложили «отблагодарить» депутатов за голосование по отмене решения исполкома о тарифе на проезд в 4 грн., повесив его изображение на округе

Инна Стасова, «Панорама» №27