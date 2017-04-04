Транспортное уравнение в Сумах

Власть и перевозчики не определились с методикой расчета тарифа. 3 мая в мэрии состоялось обещанное обсуждение расчетов тарифов, предоставленных перевозчиками, но к единому мнению так и не пришли. Решили, что через неделю, 10 мая, снова встретятся и определятся с цифрой пассажиропотока и стоимостью перевозки на 1 км. Собственно, каждая из этих составляющих – ключевая для расчетов. Методика расчета тарифов городского автомобильного транспорта утверждена приказом Министерства транспорта и связи №1175 от 17.11.2009 г. Формула проста: суммируется себестоимость и доходы, делится на пассажиропоток, и получается тариф. Перевозчики хотят 5 грн. Председатель союза автоперевозчиков пассажиров Александр ЗАПОРОЖЕЦ в порыве страстей заявил на заседании, что «цифры занижены»: «Нас интересует на выхлопе, потому что если на выхлопе в результате честного пассажиропотока и честной расходной части может получиться 12-14 грн. Жители не потянут».

«В расчетах, которые перевозчики предоставили в отдел транспорта, фигурирует пассажиропоток примерно в 30 млн перевезенных пассажиров в год. Независимые исследования как Сумского государственного университета, так и Харьковского национального автомобильно-дорожного университета показали цифру примерно в 60 млн пассажиров в год. Если предположить, что вторая цифра соответствует реальности, получается, что по нашему городу гуляет около 90 млн грн. необлагаемого «черного нала»! Которым можно подкупать чиновников, чтобы они согласовывали тарифы, или судей, чтобы те не отменяли транспортный конкурс, или общественных активистов, чтобы те отозвали иски», — считает депутат Сумского горсовета Андрей КРАМЧЕНКОВ, написавший статью «Магія від перевізників, або Слідкуйте за руками» на сайте Бюро анализа политики.

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«Расчеты перевозчиками предоставлялись от 4,60 до 16 грн., и мы не согласовывали каждую цифру, которая предоставлялась перевозчиками. Мы проверяли правильность, считались они по методике или их кто-то придумал», — Сергей Яковенко, начальник отдела транспорта, связи и телекоммуникаионных услуг

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Всегда полные. В Сумах нынче не увидишь маршрутку, где бы все пассажиры сидели

Инна Стасова, «Панорама» №20