Транспорт на Сумщине полон неожиданностей (фото, видео)

7 марта в Конотопе на перекрестке улиц Свободы и Прорезной во время движения трамвая КТМ-5 1983 года выпуска произошло возгорание. Пассажиров сразу эвакуировали. Водитель выключил электропитание в 10 тыс. Вольт и вместе с кондуктором приступил к ликвидации пожара огнетушителем. Не остались в стороне водители машрутних такси и других авто, на помощь прибежали даже обычные прохожие. Совместными усилиями гражданам удалось на начальной стадии предотвратить распространению огня на значительную площадь.

Сообщение в Службу спасения «101» поступило в 16:09. Уже через 6 минут на место вызова прибыл дежурный караул 12-й Государственной пожарно-спасательной части. На тушение кроме 300 л воды пожарным пришлось использовать 20 л пенообразующего жидкости. Работники подразделения Национальной полиции временно перекрыли движение транспорта на перекрестке. В 16:17 пожар был локализован, в 16:22 — ликвидирован. Всего на тушение было привлечено 9 человек личного состава и 2 единицы спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Пострадавших в результате пожара нет. Огнем уничтожено силовые и низковольтные провода, распределительную коробку, повреждена крышка моторного отсека трамвая.

По предварительным выводам специалистов, предварительная причина возгорания — короткое замыкание электропроводки, — сообщение Управления ГСЧС Украины в Сумской области.

