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Трампофилы против трампофобов

Сегодня, 15:35 Категория: Новость Рубрика: Мир Регион: Мир
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Трампофилы против трампофобов

Часть американцев так и не приняла нового президента США
Дональд ТРАМП уже практически вступил в должность нового президента США, хотя до формальной инаугурации 20 января осталась пара дней. Однако споры и скандалы вокруг личности нового руководителя страны по-прежнему не прекращаются.
После десяти дней интенсивных протестов, начавшихся после того, как американцы осознали, что новым президентом страны станет миллиардер Дональд Трамп, казалось, большинство из них примирились с этим. Ряд сторонников Хиллари КЛИНТОН, в том числе среди звёзд Голливуда, сделали примирительные заявления в том духе, что выбор граждан нужно уважать, предвыборные страсти и обиды забыть и далее вместе работать в интересах процветания Америки. Похожие заявления сделал и сам избранный президент Америки Дональд Трамп. Однако неприятие его личности оказалось настолько глубоким, что до примирения ещё очень и очень далеко, если оно вообще возможно. На день инаугурации Трампа в США готовятся масштабные манифестации протеста — наверное, впервые после 70-х годов прошлого века. Собираются выйти на улицы и сторонники нового президента, так что споры между сторонами могут разгореться с новой силой, и хорошо, если бы они обошлись без насилия. Тем временем уходящий президент Барак ОБАМА спешно делает серьёзные шаги во внешней политике, на которые не решался практически никто из уходящих президентов, — в Европу отправляются дополнительные силы американской армии, против России вводятся новые санкции. Также перед самым наступлением Нового года, 30 декабря 2016 г., из страны были высланы 35 российских дипломатов в отместку за осуществление российской хакерской группой Fancy Bear атак против США.
Какой же будет новая внутренняя и внешняя политика Дональда Трампа? В отношении внутренней политики какая-то определённость уже появилась — один из соратников Трампа, руководитель республиканского большинства в Сенате Ньют ГИНГРИЧ уже пообещал отменить до 70% указов демократа Обамы. «Обама действует в отчаянном исступлении, по-видимому начиная осознавать, что его наследие, подобно прохудившейся резиновой кукле, постепенно начинает сдуваться», — заявил Гингрич. Подобных прецедентов в новейшей истории Америки ещё не было – очевидно, Трамп действительно сделает крутой поворот во многих сферах жизни американцев. Оглядываться на демократов он не станет- в обеих палатах Конгресса после довыборов республиканцы имеют большинство. Верхняя палата — Сенат — 12 января уже приняла первый конкретный шаг к отмене реформы здравоохранения Obamacare, названной по имени бывшего президента. Нет сомнения, что и палата представителей поддержит это решение, причём до конца этой недели. А вот ясности в том, что будет с внешней политикой ,пока нет. После скандала вокруг вмешательства российских хакеров в ход выборов президента Трамп сделал ряд резких заявлений в адрес России, но не персонально её президента Владимира ПУТИНА. Правда, уже через несколько дней он дезавуировал их заявлением о том, что антироссийские санкции, введённые из-за агрессии против Украины и кибератак против США, могут быть смягчены или вовсе отменены, если Россия станет сотрудничать с США в… области ядерного разоружения и борьбы с терроризмом. Означает ли это, что Трамп так же кардинально хочет сменить акценты во внешней политику, или это заявление человека, который ещё не вошёл в курс актуальных вызовов для США, станет ясно уже через месяц.

Фото из открытых источников: Трамп сюрпризов. Противники нового президента США уверены, что он будет действовать не в интересах Америки

Сергей Бондаренко, «Панорама» № 4

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