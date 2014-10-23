Трактор ДТ-75: возрождение легенды

С маркетингом — божеством современной цивилизации — не поспоришь. Либо спрос есть, либо производство продукции приносит убыток. Третьего не дано. Волгоградский тракторный завод ещё в эпоху расцвета социалистических отношений запустил на конвейер трактор ДТ-75. Творению конструкторского бюро ВгТЗ суждено было стать самым массовым советским трактором. Показательно, что ДТ-75 пользовался спросом не только на территории стран соцлагеря, где плановая экономика как бы обязывала. Благодаря своей надёжности и неприхотливости в эксплуатации в сложных погодных и климатических условиях ДТ-75 заслужил популярность во многих капиталистических государствах, у которых была — «альтернатива маркетингового выбора».

Труженик ДТ-75 против заграничных «стиляг»

В Советском Союзе, да и в первые годы после развала, ДТ-75 был основным сельскохозяйственным трактором, который также использовался в качестве спецтехники на разнообразных работах, связанных с дорожным строительством и прокладкой коммуникаций. Со сменой общественно-политических формаций и началом рыночных отношений отечественный потребитель получил возможность выбирать между продукцией Волгоградского тракторного завода и зарубежной техникой. Иностранные производители начали поставлять на территорию бывшего Советского Союза свои трактора, которые на первых порах приводили в восторг не так давно советских людей. Причина подобного экзальтированного настроения имела две стороны: во-первых, было модно поклоняться всему заграничному, а во-вторых, в иностранной технике в значительно большей мере учитывался так называемый человеческий фактор. То есть если тот же ДТ-75 был неприхотливым трудягой, то американские трактора подкупали своей «обходительностью». В них всё было сделано с максимальным удобством для эксплуатации и комфортом для обслуживающих работников.

Новая жизнь легендарного ДТ-75

Волгоградский тракторный завод пытался отреагировать на вызов, брошенный отечественной тракторной легенде зарубежными производителями. Наметились пути конструкционных изменений и способы прогрессивной модернизации. Но обстоятельства, связанные с непростым экономическим положением, помешали ВгТЗ реализовать многое из задуманного. Но ДТ-75 не умер. Этот легендарный трактор был возрождён Волгоградской Тракторной Компанией, которой в череде последовательных модификаций удалось создать востребованную продукцию. На сегодняшний день ДТ-75 — это универсальный трактор общего назначения, который стал существенно комфортнее и удобнее в эксплуатации, при этом не только сумел сохранить неприхотливые функциональные особенности, но и приобрёл дополнительную производительность за счёт реализации новых технологических решений.