ТОП-5 весенних законопроектов

Украинские законодатели ограничили присутствие российского кинематографа, ввели санкции для российских банков и дали больше финансовой свободы медицинским учреждениям

Смотрим украинское

Верховная Рада приняла Законы «Об украинском культурном фонде» и «О государственной поддержке кинематографии в Украине» 23 марта. Согласно законам, телерадиоорганизации обязаны до 1 января 2022 г. минимум 15% месячного времени демонстрировать украинские фильмы, а после 1 января 2022 г. – не менее 30%. В тот же день парламент поддержал законопроект №5491 об Украинском культурном фонде. Как сообщается в пресс-службе Президента, этот закон предусматривает внедрение современных моделей финансирования производства кино в Украине. Это решение должно пойти на пользу украинскому кино и украинской культуре, а также будет способствовать национально-культурному развитию и подъему отечественной кинематографии.

Медицинская интеграция

2 мая Президент подписал законопроект о деятельности учреждений здравоохранения (№ 2002-VІІІ). С принятием этого законодательного документа ведомственные медицинские учреждения интегрируют в общую систему здравоохранения. Медицинские учреждения Украины получили финансовую и управленческую автономию. Как сообщают законодатели, это предоставит возможность обеспечения финансовыми, материально-техническими ресурсами систему здравоохранения.

Сеть государственных и коммунальных учреждений здравоохранения не будет сокращаться, эти учреждения останутся в государственной и коммунальной собственности и не подлежат приватизации. Также будет упрощённый порядок реорганизации учреждений здравоохранения. Средства, не использованные медицинским учреждением (кроме государственных и коммунальных учреждений) в текущем году, не будут извлекаться и могут быть использованы на финансирование деятельности учреждения (в частности, на обновление материально-технической базы). Закон вступает в силу со дня, следующего за днем опубликования, и вводится в действие по истечении шести месяцев со дня вступления в силу настоящего Закона.

Российские капиталы

Президент Украины утвердил санкции в отношении ряда российских банков. Санкции сроком на один год будут применены к публичному акционерному обществу «Сбербанк», ОАО VS Bank, ОАО «Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк» (Проминвестбанк), ОАО «ВТБ Банк», ОАО «БМ Банк». Также будет запрещен вывод капиталов указанными юридическими лицами за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц. Санкции не коснутся российских банков с частным капиталом — Ситибанка и Альфа-банка. Введение санкций запретит какие-либо операции в пользу материнских банков.

Важно, что санкции, которые Национальный банк Украины вводит в отношении дочерних учреждений российских банков с госучастием, не повлияют на клиентов этих кредитных организаций.

Штрафы для военных

С 16 апреля 2017 г. вступил в силу Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности военнослужащих и некоторых других лиц».

Это закон вводит штрафы за отказ от выполнения требований командира; уничтожение или повреждение по неосторожности оружия, боеприпасов или другого имущества; использование в собственных интересах сооружений и машин; халатное отношение к военной службе; бездействие военной власти; нарушение правил несения боевого дежурства и несения пограничной службы; нарушение правил обращения с оружием, а также веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих. Распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или употребление наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов предусматривает штраф более 2 тыс. грн. или арест с содержанием на гауптвахте до 5 суток; если в этом принимают участие командиры и руководители, штраф составит почти 4 тыс. грн. или арест с содержанием на гауптвахте до 7 суток.

Также закон позволяет составлять протоколы не только командирам воинских частей, но и командирам подразделений.

Свобода передвижения

Верховная Рада Украины 14 апреля приняла законопроект №4022а «О свободе передвижения и свободном выборе места проживания в Украине». Отмечается, что будет исключена справка из перечня документов, в которую раньше вносились сведения о месте пребывания лица ,о постановке на учет внутренне перемещенного лица. Закон обеспечит свободное передвижения и свободный выбор места жительства для внутренних перемещенных лиц.

Вадим Яременко , «Панорама» №20