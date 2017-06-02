Только вперед! Гороскоп на 26 июня

Время активного стремления вперёд, вопреки всем общественным правилам и навязанным нормам. Сегодня не стоит зацикливаться на утомительных мелочах, ведь в день, когда Фортуна находится в прекрасном настроении, можно позволить себе очень многое.

Овен:

Овны примут решение ударно потрудиться в этот день, чтобы в выходные обезопасить себя от внепланового вызова на работу. Успев до вечера переделать огромное множество дел, вы получите полное право проводить день любимым алкогольным коктейлем.

Телец:

Все инициативы, предложенные Тельцами в этот день, приведут к потрясающим результатам. Условие для вашего успеха только одно — вы должны искренне поверить в себя и не пасовать, столкнувшись с легко преодолимыми трудностями.

Близнецы:

Для Близнецов сегодня повышается вероятность стрессов и мелких неприятностей. Чтобы в столь непростой день испытывать эмоциональный комфорт, заранее придайте себе боевой настрой и призовите на помощь своё чувство юмора.

Рак:

Ракам сегодня придётся обратиться за помощью к своему ближайшему родственнику. Столкнувшись с крупной служебной проблемой, вы вспомните, что ваш брат или сестра отлично ориентируется в данном вопросе, а значит у вас нет никаких поводов для беспокойства.

Лев:

Львы будут полны решимости освободиться от давних задолженностей. Вы отправитесь в банк, попросите выписку о своём кредите, а затем печально вздохнёте и придёте к выводу, что столь значительную сумму вам удобней погашать небольшими частями.

Дева:

Девы в этот день осуществят очень приятную покупку. Свой новый телефон (или другой ультрасовременный прибор) вы будете с гордостью демонстрировать коллегам, старательно умалчивая, что это дорогое приобретением вы оформили в рассрочку.

Весы:

Весам сегодня предстоит выполнять целый ряд важных заданий. Высока вероятность, что именно вам будет поручено координировать работу своих коллег в тот момент, когда начальство отдыхает или пребывает в служебных разъездах.

Скорпион:

Скорпионы в этот день неверно истолкуют информацию, полученную в ходе телефонного разговора. Эта ошибка будет иметь очень печальный итог (вы не правильно выполните ответственное задание и будете вынуждены исправлять его в выходные).

Стрелец:

В этот день отношения Стрельцов с коллективом сослуживцев будут отличаться крайней степенью напряжённости. Не исключено, что вы опуститесь до взаимных упрёков, оскорблений и фраз, которые воспитанные люди никогда не используют.

Козерог:

Козерогам запомнится как момент своего оглушительного триумфа. В первой половине дня вы очень успешно сдадите свой новый проект, а все остальные часы на работе проведёте, выслушивая лестные отзывы о своём профессионализме.

Водолей:

Водолеи вечером этого дня посетят увлекательное светское мероприятие. Вам удастся привлечь внимание многих интересных особ с помощью своих изящных манер и широких познаний в различных жизненных сферах.

Рыбы:

Рыбы сегодня окажутся вовлечены в чьи-то «разборки». Чтобы не пострадать во время скандала, который устроит ваш нетрезвый сосед, в попытках усмирить его необоснованный гнев возьмите в союзники всю свою дипломатию.