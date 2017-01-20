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24.03 Пятница

Только вперед: гороскоп на 24 марта

Сегодня, 06:21 Категория: Новость Рубрика: Досуг Регионы: Все
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Только вперед: гороскоп на 24 марта

Самый подходящий момент для принятия важный решений, отказа от прошлого и для совершения активных шагов. Все проблемы и трудности, возникшие в этот день, окажутся лишь неприятной иллюзией, которая скоро исчезнет и не оставит никакого следа.
Овен:
Манера поведения, выбранная Овнами в этот день, подвергнется жёсткой критике со стороны окружающих. Коллегам не понравится ваш откровенно заносчивый вид, а вторая половинка не захочет принять, что вы теперь являетесь центральным звеном отношений.
Телец:
День следует посвятить посещению медицинского специалиста. Вашему врачу известно лучше, нежели вам, имеете ли вы возможность продолжать работать в момент, когда обострилось одно из ваших хронических заболеваний.
Близнецы:
Близнецам в этот день предстоит смириться со срывом ранее намеченных планов. Пусть события будут развиваться совсем не так, как хотели бы вы, куда важней их итог (сегодня вы независимо от себя получите возможность преуспеть во многих жизненных сферах).
Рак:
Ракам в этот день очень навредят импульсивность и упрямство. Если вы действительно что-то хотите доказать своей второй половинке, для этого следует отказаться от неоправданных истерик и обид в пользу более дипломатичного подхода.
Лев:
Львы сегодня будут крайне некомфортно чувствовать себя в дороге. Если вы не имеете возможности отказаться от служебной поездки, заранее создайте себе позитивный эмоциональный настрой, а также позаботьтесь, чтобы ваше любимое средство коммуникации (планшет, телефон) было всегда под рукой.
Дева:
Девы сегодня захотят найти «жилетку», которой можно поведать всё происходящее в своей душе. Не отыскав подходящего человека в числе своих давних приятелей, вы начнёте откровенничать с первым встречным, и это будет весьма опрометчивый шаг.
Весы:
Весам сегодня не следует открыто демонстрировать своё раздражение поступками кого-то из близких людей. Прежде, чем произносить критичные замечания, задумайтесь — кто дал вам право судить людей и открыто вмешиваться в происходящее в их жизни?
Скорпион:
Скорпионы столкнутся с трудностями при выполнении своих привычных дел. Помехами в вашей работе станут непонятная лень, тоска и апатия, прогнать которые вам не удастся вплоть до позднего вечера этого дня.
Стрелец:
Стрельцам сегодня необходимо найти баланс между своими внутренними желаниями и тем, что хочет служебный коллектив. Чтобы не прослыть среди коллег «белой вороной», на время откажитесь от проявления инициативы и поступите так, как требует большинство.
Козерог:
Козероги сегодня смогут обрести внутреннюю гармонию, пообщавшись с кем-то из давних друзей. Услышав рассказ о проблемах этого человека, вы ещё раз проанализируете происходящее в собственной жизни и решите, что, оказывается, вам ещё повезло.
Водолей:
Водолеям сегодня не стоит делиться своими сокровенными мыслями с окружающими. Вся информация, озвученная вами в этот день, быстро станет достоянием широкой общественности, что принесёт вам раздраженье и злость.
Рыбы:
Рыбам в этот день удастся сделать очень удачную покупку во время незапланированного визита в магазин. Предмет, владельцем которого вы станете сегодня, станет причиной восхищения и зависти со стороны окружающих.

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