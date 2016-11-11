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Только 15 сумских строителей способны нормально работать

Сегодня, 07:25 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
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Только 15 сумских строителей способны нормально работать

В 2016 г. управление Государственной архитектурно-строительной инспекции в Сумской области провело 97 проверок соблюдения лицензионных условий ведения хозяйственной деятельности, связанной со строительством объектов.
По информации ProfiDOM.com.ua, из них 83 плановые проверки, 11 внеплановых (относительно восстановления лицензии) и 3 комплексные (относительно выполнения приказа Минэкономразвития Украины).
По результатам проведенных проверок 15 субъектов хозяйствования были признаны способными обеспечить выполнение лицензионных соглашений, 28 был предоставлен срок на устранение нарушений, по 30 было принято решение о приостановке действия лицензии, а 21 субъекту хозяйствования лицензию аннулировали.
Кроме того, на основании проведенных комплексных проверок 3 субъектам приостановили действие лицензии.

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