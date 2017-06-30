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Точка невозврата в Сумах

Сегодня, 10:10 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
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Точка невозврата в Сумах

В Сумах снова накричались из-за тарифов, но перспективы по-прежнему туманны
Объявленное на 30 августа открытое обсуждение тарифов на производство электроэнергии, тепловой энергии и инвестпрограммы «Сумытеплоэнерго» на 2018 год прошло в дебатах и закончилось ничем. В то же время полиция расследует дело по факту драки на собрании 26 августа, а представитель городской власти заявил, что тариф надо снижать. Обо всем по порядку.
Повод встретиться
Около 15:00 в зале отеля в центре Сум было людно: все стулья заняты, люди стояли в проходах. В президиуме кроме представителей «Сумытеплоэнерго» гордо восседал депутат Сумского областного совета, председатель комиссии по вопросам жилищно-коммунального и дорожного хозйства, строительства, архитектуры и чрезвычайных ситуаций Николай ВОЙТЕНКО. Он и взял первым слово. Николай Войтенко попросил встать представителя НКРЭКУ и спросил, считает ли он, что «прозрачность и недискриминационность» обеспечена. «Лицензиат обязан проводить открытые слушания при смене тарифа. Он обязан предоставить помещение. Я не обязан его расширять», — ответил тот. И его «послали» читать постановление. «Уважаемые сотрудники «Сумытеплоэнерго», если вы думали, что вы сюда придете, проголосуете и вашими руками протянуть завышенные тарифы для сумчан, не угадали: люди сказали свое слово. Вас 30 человек, а людей 200», — заявил Николай Войтенко. Он объявил, что надо избрать председателя и секретаря собрания. Предложил кандидатуры Валерия Осадченко и Александра Соколова. Правда, из зала звучали голоса тех, кто заявил, что они себя с тарифами на проезд в маршрутках уже показали. Но на результаты голосования это никак не повлияло.
Чуть позже политики и общественность громко заявили о неподходящих условиях, проголосовали за проведение мероприятия в другое время и в другом месте, а до самого обсуждения по сути так и не дошли.
«Сегодня перед предприятием стоит задача – объявить намерения. У нас будет 20 дней, чтобы разобраться и на следующих слушаниях, которые будет инициировать Сумское территориальное управление Нацкомиссии, громада может сказать да или нет. Но если мы не начнем, мы никогда не начнем!» — прокомменировал ситуацию директор ООО «Сумытеплоэнерго» Дмитрий ВАСЮНИН.
Даже после того как активисты закрыли собрание, в зале остались люди. Они охотно общались с тепловиками, а те несколько раз предложили присесть и по возможности всем ответить на вопросы. Дебаты продолжались до 18:00. Точку поставил представитель гостиницы, заявивший об окончании времени аренды зала.
Первые выводы
На аппаратном совещании 4 сентября мэр Сум Александр ЛЫСЕНКО поинтересовался у своего заместителя Александра ЖУРБЫ (который возглавил созданную распоряжением градоначальника комиссию по проверке тарифов «Сумытеплоэнерго»), как работает комиссия и выявлены ли какие-то недостатки. «Комиссия работает. Но мы уже видим, что предложенный «Сумытеплоэнерго» тариф может быть снижен», — заявил тот в ответ. Александр Лысенко подчеркнул, что до пятницы (8 сентября –r) информация должна быть готова. Выводы хотят отправить в НКРЭКУ. Градоначальник предложил выводы и предложения комиссии вместе с расчетами тепловиков отправить в НИИ судебных экспертиз им. Бакариуса. Он надеется получить ответ в течение месяца – и без проблем войти в отопительный сезон.
«Мы тоже можем с активистами. Мы тоже против. Но нам нужно запускать отопительный процесс. Жители должны знать, за что платят», — резюмировал мэр.

врез
Пока на сайте «Сумытеплоэнерго» никакого объявления о новой дате собрания нет

Цитата
«26 августа в ходе открытых слушаний в помещении Заречного райисполкома возникла ссора, которая закончилась дракой. Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 125 (умышленное нанесение легкого телесного повреждения). Опрашиваются участники, свидетели и очевидцы. Ведутся проверки», — сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области

Фото автора.
Контраст во взглядах. Кому-то не нравились тарифы, кому-то помещение, а кто-то жалел о потерянном времени
Ирина Власова , «Панорама» №37

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