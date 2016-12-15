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Тепловой удар отложили

Сегодня, 11:19 Категория: Новость Рубрики: Город, ЖКХ Регион: Сумы
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Тепловой удар отложили

В Сумах пересчитают плату за отопление

Получившие платежки и успевшие испытать шок от стоимости отопления, которое в ноябре в некоторых домах достигало 45 грн. за кв. м, могут успокоиться. Для домов без счетчиков будет сделан перерасчет.
Кабмин решил
Кабинет министров Украины в своем постановлении «Про особливості нарахування плати за надану послугу з централізованого опалення населенню у разі відсутності у квартирі (будинку садибного типу) та на вводах у багатоквартирний
будинок засобів обліку теплової енергії в опалювальний сезон 2016/17 року» №865 от 30.11.2016 г. отказывается от действовавших норм расчета тепла на квадратный метр отапливаемой площади и с учетом фактической температуры внешнего воздуха и фактического количества дней предоставления услуги, установленного в прошлом году. Вместо этого показатели для домов без счетчиков будут рассчитывать, исходя из потребления домов со счетчиками тепла. При этом потребление юридическими лицами и физлицами-предпринимателями, которые владеют или арендуют нежилые помещения, не учитывается.
Для домов со счетчиками ничего не изменится. Кабмин напомнил: если собственник, балансодержатель не принимают мер по утеплению мест общего использования дома, то и платить за их отопление потребитель не должен. Кабмин обязал ТКЭ и поставщиков тепла пересчитать плату за отопление для домов без счетчиков начиная с октября 2016 г. А до конца 2017 г. ТКЭ должны оснастить приборами учета все дома. Однако пересчет возможен только для населенных пунктов, где жилой фонд обеспечен счетчиками тепла не менее 50%. А это автоматически исключает пересчет для жителей Житомира, где, по данным НКРЭКУ, всего 25,9% домов со счетчиками, Луцка (31,3% домов), Кременчуга (18,7% домов), Тернополя (1% домов), Южноукраинска (3,8%) и Калуша (2,8%).
Ситуация в Сумах
Постановление Кабмина о новом алгоритме расчетов вступило в силу 9 декабря. Как сообщила на аппаратном совещании в мэрии 19 декабря заместитель гендиректора Надежда ПОКУТНЯЯ, потребителям уже заканчивают разносить квитанции с новыми суммами. По ее словам, средний тариф в Сумах в октябре составляет 10 грн. за кв. м, в ноябре – 20 грн. за кв. м.
«В квитанциях за декабрь потребители увидят перерасчеты за октябрь и ноябрь на основании средних показателей», — заявила она.
Но не только платежки за отопление волновали горожан. Сумчане получили счета за газ и обратили внимание на то, что после уже знакомой строчки «Сумма к оплате» появилась еще одна – «Обязательный платеж по субсидии». У некоторых он оказался «больше», чем было уплачено, поэтому горожане заволновались: «А не приведет ли это к тому, что возникнет задолженность и субсидию приостановят?»
«Эта строка была и в предыдущих квитанциях, но находилась перед фактическими показаниями счетчика и не так бросалась в глаза. А сейчас на нее многие среагировали. Главное, чтобы потребитель заплатил сумму, указанную «к оплате». В ней учтено фактическое потребление и размер субсидии», — сообщили в компании «Сумыгаз Сбыт».
Напомним, по данным Департамента соцзащиты населения, в ноябре приостановлено получение субсидий 485 семьям, в том числе 445 –из-за долгов за газ.
Сейчас в Сумах 65 613 семей получают субсидию.
С началом отопительного периода значительно ухудшился уровень расчетов за потребленный природный газ среди клиентов ООО «Сумыгаз Сбыт». По данным компании, задолженность потребителей, которые еще не оформили субсидии, достигла почти 50 млн грн. Поэтому, чтобы приостановить рост задолженности, только в ноябре прекращено газоснабжение 30 должникам.

Специалисты уверены, что суммы в платежках могут снизиться примерно на 20-30%. Но новый алгоритм назвать справедливым нельзя, так как каждый дом должен платить за то количество тепла, которое на самом деле использовал

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Ирина Власова, «Панорама» №52

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