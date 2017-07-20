Тепловики отступили: тепло в Сумах не подорожает

Вопрос о повышении тарифа на отопление с 1 октября 2017 г. для жителей города Сумы, которые отапливаются ООО «Сумытеплоэнерго», пока снят с повестки дня. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил член общественной экспертной комиссии Сумского горсовета Андрей Фролков. Обоснования пересмотра тарифа на отпуск электрической энергии из-за увеличения суммы финансирования инвестиционной программы ООО «Сумытеплоэнерго» все же планируется рассматривать на общественных слушаниях. Объявление об этом появилось 21 июля на официальном сайте компании. Уже 4 августа тепловики приглашают жителей к обсуждению. На повестке дня два вопроса. Пройдут эти слушания в гостинице «Reikartz Суми» в 10:00 по адресу ул. Воскресенская,1 (конференц зал №2, 4-й этаж). Учтите, что это рабочий понедельник и период активных отпусков горожан.

«Це ДУЖЕ ВЕЛИКИЙ ПОЗИТИВ для всієї нашої команди! Але, що дасть нам, ВЛАСНИКАМ майна ТЕЦ ось ці надруковані багато багато букв? Якими розрахунками підкріплені? Як це вплине В ЦИФРАХ на втрати? На скільки ці вкладення призведуть до ЗМЕНШЕННЯ ТАРИФУ на ТЕПЛО та ГАРЯЧУ ВОДУ для НАСЕЛЕННЯ? Це загадка, тому, це просто букви, а не обґрунтування!», — прокомментировал Андрей Фролков.