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Тень турецкого султана

Сегодня, 14:13 Категория: Новость Рубрика: Мир Регионы: Мир, Украина
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Тень турецкого султана

Турки поддержали увеличение полномочий президента
Президент Турции Реджеп ЭРДОГАН на прошлой неделе праздновал победу на референдуме, а множество граждан активно ее оспаривали, выйдя на массовые демонстрации впервые после попытки переворота в июле 2016 года.
«Эрдоган – мошенник! Ты нам не султан!» — скандировали тысячи демонстрантов в районе Кадыкей Стамбула, которые вышли на демонстрации протеста 18 апреля, сразу же после объявления результатов референдума о трансформации Турции в президентскую республику. Несмотря на сохраняющийся режим чрезвычайного положения, подобные демонстрации прошли по всей стране. Многие из демонстрантов были задержаны полицией, однако до масштабных столкновений дело не дошло. Впрочем, и до масштабных протестов тоже, хотя почти половина (48,5%) участвовавших в референдуме граждан проголосовала «против». В целом, против Реджепа Эрдогана выступили жители столицы — Стамбула, где в отдельных районах «против» голосовали 82-85% избирателей, а также развитые регионы страны, преимущественно республиканские и светские. Также резко против усиления центральной власти голосовали курдские районы на востоке Турции. Однако победу президенту принесла небогатая консервативная Восточная и Центральная Турция, в которой до сих пор велика доля сельского населения. Разрыв между ними и сторонниками Эрдогана оставил всего 2,82%, или 1,3 млн. голосов, — казалось бы, перевес минимальный, но по закону достаточный для победы. Однако противники Эрдогана обвиняют Высший избирательный совет, осуществлявший подсчет голосов, в грубых фальсификациях подсчета результатов голосования. Дело в том, что совет принял решение признать действительными 1,5 млн бюллетеней, на которых, согласно закону, не были проставлены печати избирательных комиссий. «Печати не были проставлены из-за недостаточного опыта членов комиссий, мы приняли решение засчитать бюллетени, чтобы не нарушать право избирателей на волеизъявление», — заявил глава совета Сади ГЮВЕН. Оппозиция считает эти объяснения смехотворными, и собирается оспаривать результаты плебисцита в Конституционном суде.
Впрочем, при нынешней обстановке в стране многие сомневаются, что это действительно поможет. Стремление нынешнего президента получить если и не властные полномочия султана, то очень близкие к ним, проявилось еще в 2011 г., когда Реджеп Эрдоган возглавлял ныне правящую «Партию справедливости и развития». Еще тогда он предложил резко расширить полномочия президента, но поддержки не получил. Возможно, не удалась бы и вторая попытка, если бы не провалившийся военный переворот 16 июля 2016 года и последовавшие за ним массовые репрессии против оппозиции. За девять месяцев, прошедших с тех пор, были закрыты и запрещены сотни независимых СМИ, которые смогли бы донести до избирателя альтернативную точку зрения, арестованы десятки тысяч человек — противников Эрдогана, мнение которых влияло на умы и поступки турков. В этом свете мнения многих европейских и турецких СМИ о том, что попытка военного переворота была отчасти инспирирована властями Турции, еще более похожи на правду.
ОБСЕ и другие международные организации также заявили о многочисленных нарушениях в ходе агитации и проведения референдума, вызвав в ответ жесткий словесный отпор Эрдогана. Так что отношения между Турцией и ЕС еще более ухудшатся, хотя они и так находятся на самом низком уровне за последние 30 лет. А вот как далеко в противостоянии Эрдогану готова зайти разрозненная оппозиция, которую потенциально поддерживает половина населения страны, пока неясно.
Карикатура и фото из открытых источников
Нечестная победа. Почти половина турок, как и автор карикатуры, считают, что дополнительные президентские полномочия Эрдогана навредят развитию страны

Карта Турции
Сергей Бондаренко, «Панорама» №18

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