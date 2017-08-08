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Тело в реке: на Сумщине из-за денег забили мужчину

Сегодня, 13:03 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
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Тело в реке: на Сумщине из-за денег забили мужчину

В реке Псел вблизи одного из сел Краснопольского района, у моста, обнаружено мертвое тело неизвестного мужчины с явными признаками избиения.На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа, было открыто уголовное производство по признакам ч.1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство) и начались все необходимые первоочередные следственные и оперативно-розыскные мероприятия.
Вскоре была выяснена личность погибшего мужчины — им оказался 48-летний житель Ромен. Через двое суток были установлены и личности причастных к преступлению лиц. Злоумышленниками оказались двое его знакомых, местный 22-летний юноша и 24-летний житель Роменского района. Их разыскали и задержали, один из них пытался выехать за границу.
По предварительным данным, на преступление молодые решились, чтобы завладеть денежными средствами, которые якобы имел потерпевший. Подозреваемым объявлено сообщение о подозрении в совершении убийства, совершенного группой лиц из корыстных побуждений.
За содеянное законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет, или пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества, — сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области

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