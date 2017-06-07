Театральная мозаика в Сумах

Управление капитального строительства и дорожного хозяйства Сумского горсовета в начале 2017 г. провело тендер на строительные работы по реконструкции Театральной площади. Сначала победителем электронного аукциона становится ПАО «Сумбуд» с ценовым предложением в 10,55 млн грн. Прокуратура в судебном порядке требует признать недействительными результаты и договор госзакупки.

Затем тендерный комитет отдает победу ООО «Строительная производственно-коммерческая компания «Федорченко» с предложением в 8,5 млн грн. Как сообщили в мэрии, этот победитель сам отказался. Работы в итоге выполняет ООО «Зенит-Брук» с предложением в 13,4 млн грн. Согласно договору, работы должны быть закончены к концу года. «Думаю, что работы закончим ко Дню города. Фонтаны в этом году ремонтировать не будут. Пока реконструкция идет на проезжей части и в пешеходной зоне. Склонен к тому, чтобы привлечь инвестора и продать подземные помещения под фонтанами на конкурсе или аукционе. Есть люди, которые заявляют о вложении 1 млн долларов в реализацию инвестиционного проекта. Его надо разработать и реализовать», — сообщил и.о. мэра Сум Владимир ВОЙТЕНКО.

По его словам, плитка, которую укладывают по технологии, имеет 10-летнюю гарантию. Все делается по проекту. Армированные плиты были в старом проекте.

Пешеходный участок будет замощен разноцветной мозаикой, проездной рассчитан на одностороннее движение. Об активном движении транспорта здесь придется забыть – движение будет односторонним. Возле домов №№4, 6 и 8 на ул. Г.Кондарьева уже положили плитку и сделали «евродворы».

Напомним, реконструкция стартовала 3 мая. Ремонтники приступили к подготовительным работам, начали срывать бордюры и снимать бетонные плиты. Под ними уложили новые коммуникации. В конце июня Сумская местная прокуратура заявила о нарушениях при закупке строительных работ «Реконструкция Театральной площади» и подала в Хозяйственный суд Сумской области иски о признании недействительными результатов государственных закупок строительных работ.

6 августа лидер ОО «Східний корпус» на своей странице в соцсетях заявил о расхождении в проекте реконструкции Театральной площади и о том, что это в итоге привело к миллионным убыткам. «Мы не собираемся останавливаться только на фейсбучной писанине, а пойдем до конца – подготовим и передадим соответствующие документы в правоохранительные органы, чтобы виноватые понесли настоящее наказание!» — написал он.

Врез

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Ирина Власова, «Панорама» №33