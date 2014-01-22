Тайна изготовления ювелирных изделий

Кому же не нравятся ювелирные изделия. Тонкая работа, благородные металлы и драгоценные камни — великолепие ювелирных изделий очаровывает необычной красотой и сложностью проделанной работы.

У редкой женщины вы не найдете ни одного украшения: у кого-то их немного, ну а кто-то их коллекционирует, покупая старинные ювелирные шедевры за баснословные цены. Впрочем, у богатых свои причуды. А современным людям, которым нравится носить уникальные драгоценности, лучше заказывать их изготовление или покупать у мастеров, занимающихся изготовлением эксклюзивных украшений.

Как же происходит изготовление ювелирных изделий?

Давайте приоткроем тайну ювелиров. Прежде чем очаровательное колечко или утонченная цепочка украсит вас, ювелир должен проделать кропотливую работу, которая начинается с создания эскиза.

Можно создать украшение по готовому эскизу, но интереснее, когда разрабатывается эксклюзивное украшение, единственное в мире. Художник, выслушав идеи заказчика или ювелира, создает несколько эскизов будущего украшения на бумаге. Когда все детали будут тщательно прорисованы, можно приступать к составлению технического задания, в котором описываются все особенности создания будущего изделия.

По техзаданию дизайнеры создадут в специальной программе на компьютере объемное изображение будущего украшения. Заказчик просматривает полученные виртуальные изображения и при необходимости вносит поправки. Например, можно изменить дизайн, добавив или убрав самоцветы. После того как виртуальная 3D модель станет полностью соответствовать ожиданиям заказчика, можно приступать к производству.

Производство ювелирных изделий

Сначала на специальном оборудовании создается восковая модель — это этап прототипирования.

Восковый прототип будущего изделия используется для создания формы изделия в специальной формовочной массе, наполняющей опоку цилиндрической формы. Когда формомасса застывает, опоку подвергают воздействию высоких температур, для чего ее помещают в муфельную печь.

В печи опока содержится до тех пор, пока воск не выгорит и в формовочной массе не образуется полость, повторяющая будущее ювелирное изделие. В полученную форму под давлением направляют расплавленный металл, принимающий очертания украшения.

Опока с металлом погружается в холодную воду, формовочная масса вымывается, и в руках мастера появляется несовершенное ювелирное украшение.

Полуфабрикат подвергается ручной обработке и монтировке. Отшлифованное украшение, лишенное изъянов, инкрустируется камнями, если это предусмотрено дизайном, или на него наносится роспись эмалью.

Готовое изделие должно пройти апробацию в Палате Пробирного Надзора.

Как видим, изготовление — занятие непростое, требующее высокого мастерства, но дизайн-студия J3DS – http://j3ds.com.ua/дизайн-студия поделилась своими секретами.