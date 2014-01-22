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Тайна изготовления ювелирных изделий

22.01.2014, 17:37 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все
admin admin
Тайна изготовления ювелирных изделий

Кому же не нравятся ювелирные изделия. Тонкая работа, благородные металлы и драгоценные камни — великолепие ювелирных изделий очаровывает необычной красотой и сложностью проделанной работы.

У редкой женщины вы не найдете ни одного украшения: у кого-то их немного, ну а кто-то их коллекционирует, покупая старинные ювелирные шедевры за баснословные цены. Впрочем, у богатых свои причуды. А современным людям, которым нравится носить уникальные драгоценности, лучше заказывать их изготовление или покупать у мастеров, занимающихся изготовлением эксклюзивных украшений.

Как же происходит изготовление ювелирных изделий?

Изготовление ювелирных изделий

Давайте приоткроем тайну ювелиров. Прежде чем очаровательное колечко или утонченная цепочка украсит вас, ювелир должен проделать кропотливую работу, которая начинается с создания эскиза.

Можно создать украшение по готовому эскизу, но интереснее, когда разрабатывается эксклюзивное украшение, единственное в мире. Художник, выслушав идеи заказчика или ювелира, создает несколько эскизов будущего украшения на бумаге. Когда все детали будут тщательно прорисованы, можно приступать к составлению технического задания, в котором описываются все особенности создания будущего изделия.

По техзаданию дизайнеры создадут в специальной программе на компьютере объемное изображение будущего украшения. Заказчик просматривает полученные виртуальные изображения и при необходимости вносит поправки. Например, можно изменить дизайн, добавив или убрав самоцветы. После того как виртуальная 3D модель станет полностью соответствовать ожиданиям заказчика, можно приступать к производству.

Производство ювелирных изделий

Сначала на специальном оборудовании создается восковая модель — это этап прототипирования.

Восковый прототип будущего изделия используется для создания формы изделия в специальной формовочной массе, наполняющей опоку цилиндрической формы. Когда формомасса застывает, опоку подвергают воздействию высоких температур, для чего ее помещают в муфельную печь.

В печи опока содержится до тех пор, пока воск не выгорит и в формовочной массе не образуется полость, повторяющая будущее ювелирное изделие. В полученную форму под давлением направляют расплавленный металл, принимающий очертания украшения.

Опока с металлом погружается в холодную воду, формовочная масса вымывается, и в руках мастера появляется несовершенное ювелирное украшение.

Полуфабрикат подвергается ручной обработке и монтировке. Отшлифованное украшение, лишенное изъянов, инкрустируется камнями, если это предусмотрено дизайном, или на него наносится роспись эмалью.

Готовое изделие должно пройти апробацию в Палате Пробирного Надзора.

Как видим, изготовление — занятие непростое, требующее высокого мастерства, но дизайн-студия J3DS – http://j3ds.com.ua/дизайн-студия поделилась своими секретами.

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  • Сергей Краснов
    Сергей Краснов | 22.01.2016, 18:12

    Картинг. Хочу помочь детям!
    Если вы понимаете, что вашей потребностью является благотворительная помощь, то обратите внимание на эту статью.
    К вам обратились за помощью те, кто без вашего участия может лишиться увлекательного дела.
    Многие дети, мальчишки и девчонки, мечтают стать пилотами на трассе.
    Они ходят на занятия, где под руководством опытного тренера изучают приемы скоростного вождения.
    Только постоянные упражнения позволяют правильно обгонять, выстраивать траекторию и выбирать скорость.
    В основе победы на трассе лежит хорошая квалификация. И, конечно, профессиональный карт.
    Дети, которые занимаются в кружках, полностью зависят от взрослых, потому что отсутствие денег и сломанные запчасти не позволяют участвовать в соревнованиях.
    Сколько удовольствия и новых ощущений испытывают ребята, когда они попадают за руль и начинают управлять машиной.
    Может быть, именно в таком кружке растут не только чемпионы России, но даже будущие чемпионы мира в этом виде спорта?!
    Вы можете помочь детской секции картинга, которая находится в городе Сызрань. У них в настоящее время просто бедственное положение. Все держится на энтузиазме руководителя: Краснова Сергея.
    Прочитайте моё письмо и посмотрите фотографии. Обратите внимание на то, с каким увлечением работают мои воспитанники.
    Они любят этот развивающий вид спорта и очень хотят продолжать обучение.
    «Уважаемые граждане! Обращаюсь к вам с просьбой помочь выжить секции картинга в городе Сызрани.
    Раньше в городе было ДВЕ станции юных техников, и в каждой была секция картинга. Картинг был ещё и во Дворце пионеров. Сейчас в городе нет ни одной стации, и кружок во Дворце пионеров тоже уничтожили. Закрыли — не поворачивается сказать, просто уничтожили!
    Мы боролись, писали письма, везде ответ у них один. Лет пять тому назад я ездил к губернатору Самарской области на прием. Он не принял, а приняла меня заместитель.
    Вот после этого нам дали помещение, где мы сейчас и базируемся. У нас очень много детей хотят заниматься картингом, но очень плохая материальная часть не позволяет набирать детей.
    Последние двое соревнований пропустили из-за отсутствия денег.
    Да и большая часть картингов требует ремонта. Вот в таком положении находится наш кружок.
    Мы обращались и к мэру города Сызрань за помощью. Второй год ждем помощи. Решили обратиться через интернет, может, кто согласится стать
    нашим спонсором. Может, кто-то просто окажет материальную помощь.
    Мир не без добрых людей.
    Связаться со мной можно через соцсети.или пишите на почту xxUbahbi4xx@yandex.ru. Сбор средств можно произвести на
    Яндекс 410013054375238
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    Адрес: Самарская обл. г. Сызрань ул. Декабристов 30 Краснов Сергей.
    Мы не сидим. Закончили реконструкцию зимней трассы, немного ее удлинили,выровняли грунт лишний вывезли подготовили ее для заливки льда.
    Планируем в январе и феврале провести три зимних соревнований на льду. У нас как традиция каждую зиму проводить по несколько соревнований.
    В это тяжелое время не закрываем секцию, не бросаем детей, трудно, но работаем. С уважением Сергей.

  • Марьянка
    Марьянка | Сегодня, 20:02

    Ювелирное производство -это очень тонкое дело.спасибо за хорошую статью. интересно посмотреть на то, как же рождаются любимые украшения.В каких только стилях исполнены изделия и барокко. и классика, и современные веяния геометрических фигур посмотрите. как это красиво http://ukranews.com/news/402791-sovremennyy-dyzayn-ehksklyuzyvnykh-ukrashenyy да. теперь я понимаю, почему ювелирные изделия стоят не дешево.

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