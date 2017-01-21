Татьянин день: традиции, приметы, поздравления

Узнай, что, согласно традициям праздника, который называется Татьянин день и ежегодно отмечается 25 января, делали девушки, которые хотели выйти замуж.

25 января традиционно отмечается праздник Татьянин день. Церковь в этот день почитает святую мученицу Татиану Римскую – раннехристианскую мученицу, подвергшуюся пыткам за веру при императоре Александре в 3 веке, пишет calend.ru.

В 2015 году этот праздник, который имеет и более древнее название – Бабий кут или Солныш, припадает на воскресенье.

Бабий кут – это место у печи, где находились предметы домашней утвари, и где хозяйка проводила много времени. Это место также называлось солнышком. В честь этого на Татьянин день “большуха“ (старшая хозяйка в семье) пекла каравай, символизирующий солнце. Она же доставала его из печи и, дав хлебу остыть, делила между членами семьи. Каждому должен был достаться хотя бы кусочек.

Кроме того, в этот день нужно было сходить на реку за водой и выбить пыль из половиков. В народе говорили: “Татьяна и каравай печет, и половики бьет, и хоровод ведет“.

Считалось, что девочка, родившаяся в Татьянин день, будет хорошей хозяйкой. Такую любой возьмет замуж, но свою судьбу хотят найти все. Поэтому на Бабий кут все девушки, мечтающие вступить в брак, делали метлу, которую старались оставить в доме желанного жениха – причем так, чтобы свекровь не нашла. Впрочем, опытные матери семейств об этом обычае знали и на порог пускали далеко не каждую девицу.

Кроме этого 25 января девушки с помощью хитростей старались приманить женихов, для чего расстилали у двери дома специальный половичок. Кто об этот половик в праздник вытрет ноги, тот будет в доме девушки частым гостем.

Для этого дня существовали и приметы на погоду. Если на Татьянин день выглянет солнце – птицы вернутся рано, весна будет ранней. Если же на Татьяну шел снег, считали, что лето будет дождливое, а вот теплая метель предвещала засуху и неурожай. Зато если небо было ясным, а на дворе стоял морозец — крестьяне ждали хорошего урожая.

Смс-поздравления с днем Татьяны:

Моя душа к тебе спешит

К Тебе, Татьяна! — свет души!

***

Я стремглав бегу домой,

Чтоб быть в Татьянин День с тобой!

***

Для буквы Т лишь сердце бьется,

Для буквы А лишь кровь кипит,

Для буквы Н лишь сердце ноет,

Для буквы Я душа болит.

***

Имя чудное – Татьяна!

Если вам, друзья, не лень,

Празднуйте победу знания

Именно в Татьянин день!

***

В Татьянин день хочу тебя поздравить

И пожелать здоровья и любви.

Пусть ангел всегда будет с тобой рядом,

Благословит все дни твои!

***

Поздравляю всех Татьян,

Дочек, бабушек и мам!

Пусть вам счастье улыбнётся,

В жизни путь осветит солнце.

Будьте радостны, желанны…

Поздравляю вас, Татьяны!

***

В День студента я желаю

Позабыть всем о проблемах,

Танцевать и веселиться

И на парах, переменах.

***

В день Татьяны, праздник ангела святого,

Я поздравляю и желаю всех красот,

Чтоб ты была окружена любовью,

А я, поверь, исполню этот долг.

***

С днём студента тебя поздравляю!

Пусть успех тебе будет во всём.

Радость в жизни пусть сопровождает,

На пути твоём светлом большом.

***

Друзья! С днем студента я вас поздравляю!

Святая Татьяна пусть всех нас хранит!

Желаю вам сессий как можно короче,

И крепче зубов – грызть науки гранит.

***

С днем Татьяны поздравляю!

Жить желаю без хлопот!

Пусть тебе в учебе так же,

Как и в жизни всей везет!

***

С днем Татьяны, с днем удачи,

С днем студентов и любви.

Однокурсницу сегодня

Поздравляю от души.

***

Поздравляю с Днем студентов,

Я любимую мою,

Кучу разных комплиментов,

В этот день я ей скажу,

***

Поздравления, подруга,

С Днем студента принимай,

Счастья, радости, удачи,

Свой не упусти трамвай,

***

Ну, что студент, вставай скорей,

Давай отпразднуем твой день.

Беги и приглашай друзей,

Ведь вместе будет веселей.

***

С днем студента поздравляю

И в зачетах я желаю,

Что бы был лишь автомат,

Ну, а ты всегда был рад.

***

Студент тебе я сегодня желаю,

Что б пары всегда пролетали как миг,

Преподаватели, что бы тебя понимали,

И вы находили общий язык.

***

Ну, что Татьяна поздравляю

Сегодня твой счастливый день

Лишь ты одна моя родная

На празднике счастливей всех.

***

Хочу студенту пожелать,

Экзамены сдавать на пять.

Стипендия пусть будет в срок

И вовремя звенел звонок.

***

В библиотеках пусто стало,

На парах тоже никого.

За то общага затрещала,

Студенту сегодня весело.

***

Давай студент, открой-ка дверь

Там на пороге праздник.

Сегодня ведь уже твой день

Я же знаю, ты проказник.

***

Сессия уже закрыта

Семестр новый впереди

Но сегодня мысли не об этом

Ведь День Татьяны до зари!

***

Студент сегодня выселится,

Сегодня праздник у него.

Сегодня танцы до упаду,

А завтра пары и бо-бо.

***

Учись студент и будь прилежен

Знаний набирайся ты.

Сегодня вдоволь погуляем,

А завтра подберем хвосты.

***

Сегодня праздник у студента

Желаю знанья получить.

Чтоб не было проблем с работой

Предметы нужно все учить.

***

Вышка, сопромат, английский,

Черченье, русский и литра.

О них забудем мы сегодня,

Ведь праздника пришла пора.

***

Всем привет от меня!

Даже тем, кто пьян с утра!

Классный праздник – День студента!

Разнообразен до момента,

По материалам интернет СМИ