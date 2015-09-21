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Татуировки: стоит ли делать?

21.09.2015, 10:24 Категория: Рубрика: Здоровье, красота Регионы: Все
admin admin
Татуировки: стоит ли делать?

Татуировка является важным и ответственным шагом в вашей жизни. Прежде всего нужно определиться с выбором рисунка, чтобы потом не пожалеть о результате. Сегодня все чаще можно встретить на улице людей с разукрашенными телами. Некоторые молодые люди делают Tattoo, чтобы не отставать от моды, другие же считают, что нательный рисунок мистически влияет на жизнь и на судьбу человека. Но прежде всего татуировка – это очень сложное и пожизненное украшение.

Несколько десятилетий назад люди, имеющие Tattoo, вызывали негативные отзывы и реакции окружающих. Они ассоциировались с мало симпатичными людьми, к примеру, с отсидевшими срок, и складывался именно такой образ у многих людей, особенно у представителей старшего поколения.

Сегодня, к счастью, к татуировке относятся как к виду искусства. Ведь не каждый человек может изобразить какой-либо рисунок даже на бумаге, а не на теле. Не каждому это дано. Профессиональные тату-мастера – это, как правило, люди, обладающие художественным вкусом, своим видением, незаурядные личности. Ведь создание художественной татуировки это творческий процесс.

Прежде чем наносить татуировку, хорошенько подумайте, нужна ли она вам. Сегодня, конечно, не проблема свести рисунок, но это долгий и сложный процесс. Если же вы все-таки приняли решение сделать татуировку, то вначале четко определитесь, что и на каком участке тела вы хотите изобразить, будет ли это рисунок, символ или надпись. Друзья ни в коем случае не должны влиять на ваш выбор, а если вам понравилась чья-то татуировка, повремените с походом в тату-салон. Помните, что татуировка, которую вы собрались нанести на свое тело, будет с вами всю жизнь. Не делайте нательный рисунок, если у вас есть проблемы с кожей, с кровью или сердцем.

Очень важно найти хорошего, опытного мастера. Посмотрите его работы, определите, нравится ли вам стиль, в котором он работает. Разработайте вместе с мастером эскиз рисунка, и тогда ваша татуировка будет единственной в своем роде. Сделанная Tattoo опытным мастером, в стерильной обстановке с использованием качественных материалов – залог шедевра и вашего здоровья. Делайте рисунок только у мастера, который себя зарекомендовал. Например, татуировки в Киеве качественно делают в этом салоне: tattookiev.org

Мы надеемся, что, прочитав все вышесказанное, вы сможете ответить на вопрос: «Стоит ли делать тату?», ведь после ее нанесения, повторяем, она будет являться неотъемлемой частью вас и станет своеобразным отражением вашей личности. Поэтому, наш вам совет: не стоит спешить с татуировкой, ведь это очень серьезный шаг, который стоит как следует обдумать. Взвесьте все «за» и «против», чтобы в будущем гордиться своим нательным рисунком, а не жалеть о нем.

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  • kolenko
    kolenko | Сегодня, 13:50

    О татуировках сейчас много споров — есть аргументы и «за» и «против», тут каждый вправе решать лично для себя — все мы взрослые люди! И я не спорю, что бывают очень даже высокохудожественные татушки, которые смотрятся уместно и гармонично! Однако меня смущает то, что это — навсегда! Мало ли как изменятся вкусы… Поэтому единственный рисунок на теле у меня пока татуаж бровей!)) Кстати — тоже очень ювелирная работа: https://ladyspace.com.ua/3dtatubrovi — каждый волосок прорисовывается отдельно и используются разные цвета — эффект абсолютно натуральной брови! А лет через пять можно новые сделать))

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