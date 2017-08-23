Тарифы в Сумах могут изменить

В Сумах может подорожать вода и стоки, а вот рассмотрение тарифа на отопление и горячую воду пока отложили.

12 октября состоялось заседание Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. На нем рассмотрели ряд решений, касающихся тарифов в Сумах.

В частности, НКРЕКП решило одобрить и обнародовать на официальном сайте компании для получения замечаний и предложений проекты постановлений по инвестиционной программе на 2017 ПАО «Сумское НПО», изменений к инвестпрограмме ПАО «Сумыоблэнерго»; подкорректировать тарифы на водоснабжение и водоотвод для КП «Горводоканал», а также продолжить рассмотрение вопросов о одобрение тарифов на тепловую энергию, ее производство, транспортировку, поставку и на услуги по централизованному отоплению и централизованному снабжению горячей воды по категориям потребителей ООО «Сумытеплоэнерго».

Напомним, ранее сообщалось, что в среднем стоимость услуг для населения, по расчетам тепловиков, должна вырасти на 20%. Тарифы водоканала – на 2,9%-12,1%.