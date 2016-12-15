Тарифы под елочку в Сумах

Исполком рассмотрел тарифы ЖЭКов и КП «Электроавтотранс»

Временные тарифы на обслуживание жилья и придомовых территорий для ЧРСП «Рембуд» и КП «Сумыжилкомсервис», а также для «Управляющей компании «Сумытехнобудсервис» принял исполком 20 декабря. Как заявил на заседании Виктор ВОЛОНТЫРЕЦ, тариф предыдущий не увеличивается, меняются только составляющие. В частности, для 9-10-этажных домов предлагается уменьшить на 5 коп. составляющие по уборке придомовой территории и текущему ремонту сетей и на 10 коп. увеличить составляющую по текущему ремонту. «Текущий ремонт — наш базис. Надо, чтобы он выполнялся. Наша программа капитального ремонта должна идти вместе с «вашей» программой текущего», — заявил мэр Сум Александр ЛЫСЕНКО, обращаясь к руководителям обслуживающих организаций. Необходимость пересмотра составляющих тарифа возникла с изменением стоимости электроэнергии, из-за чего увеличилась составляющая тарифа по коммунальной электроэнергии и энергообеспечению лифтов. По словам Виктора Волонтырца, тарифы вступят в силу через 15 дней после обнародования.

В Сумах с 1 января на 0,5 грн. повысится стоимость проезда в коммунальном транспорте. 20 декабря исполком проголосовал за то, чтобы сумчане платили за одну поездку в троллейбусе 1,75 грн. и 3 грн. — в автобусе. Директор КП «Электроавтотранс» Виталий ОДНОРОГ заявил, что в новых тарифах учтена стоимость одного киловатта электроэнергии 1,29 грн. вместо 0,63 и минимальная зарплата 1600 грн. вместо 1154 грн. «Тарифа на проезд в троллейбусе в Украине меньше 2 грн. нет», — заявил член исполкома Виктор Волонтырец. «А в новом году меньше 3 грн. не будет», — добавил Виталий Однорог.

Себестоимость проезда в автобусе составляет 3,45 грн., но исполком решил установить тариф на проезд в автобусе 3 грн., а разницу – 0,45 грн. — доплачивать из бюджета.

По данным департамента Ссциальной защиты по состоянию на 15 декабря КП «Электроавтотранс» получило компенсацию за перевозку льготных категорий граждан в размере 11,3 млн грн.

Напомним, стоимость одной поездки в КП «Электроавтотранс» с августа 2015 г. для горожан составляет 1,25 грн. (дополнительно 0,25 грн. компенсируются предприятию из горбюджета), в автобусе — 2,5 грн. (плюс компенсация 0,5 грн).

2 декабря исполком утвердил тарифы для 402 домов, обслуживающих КП «Сумытеплоэнергоцентраль». Это произошло после того, как постановлением Заречного районного суда г. Сумы от 23 ноября остановлено действие решения исполкома о временных тарифах для этого ЖЭКа

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Инна Стасова, «Панорама» №1/53