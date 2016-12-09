На заседании исполкома 21 февраля сняли с рассмотрения вопросы, касающиеся тарифов на проезд в коммунальном и частном транспорте Сум. По предложению экс-управделами исполкома Виктора ВОЛОНТЫРЦА сначала сняли с рассмотрения тарифы КП «Электроавтотранс». Мол, тариф на проезд в троллейбусе предлагается увеличить до 2,6 грн., но необходимо определиться с размером бюджетной компенсации – 10 или 20 коп. Кроме того мэр Сум Александр ЛЫСЕНКО предложил проработать вопрос о льготном проезде детей в коммунальном транспорте.
«У нас было совещание. Решили, что если сегодня не рассматриваем тарифы в коммунальном транспорте, то автоматически снимаются и тарифы в маршрутке», — заявил мэр.
Тарифы рассмотрят на следующем заседании.
Тарифы на транспорт в Сумах пока не изменили
На заседании исполкома 21 февраля сняли с рассмотрения вопросы, касающиеся тарифов на проезд в коммунальном и частном транспорте Сум. По предложению экс-управделами исполкома Виктора ВОЛОНТЫРЦА сначала сняли с рассмотрения тарифы КП «Электроавтотранс». Мол, тариф на проезд в троллейбусе предлагается увеличить до 2,6 грн., но необходимо определиться с размером бюджетной компенсации – 10 или 20 коп. Кроме того мэр Сум Александр ЛЫСЕНКО предложил проработать вопрос о льготном проезде детей в коммунальном транспорте.
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