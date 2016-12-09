Тарифы на транспорт в Сумах пока не изменили

На заседании исполкома 21 февраля сняли с рассмотрения вопросы, касающиеся тарифов на проезд в коммунальном и частном транспорте Сум. По предложению экс-управделами исполкома Виктора ВОЛОНТЫРЦА сначала сняли с рассмотрения тарифы КП «Электроавтотранс». Мол, тариф на проезд в троллейбусе предлагается увеличить до 2,6 грн., но необходимо определиться с размером бюджетной компенсации – 10 или 20 коп. Кроме того мэр Сум Александр ЛЫСЕНКО предложил проработать вопрос о льготном проезде детей в коммунальном транспорте.

«У нас было совещание. Решили, что если сегодня не рассматриваем тарифы в коммунальном транспорте, то автоматически снимаются и тарифы в маршрутке», — заявил мэр.

Тарифы рассмотрят на следующем заседании.