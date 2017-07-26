Тарифный «караван» в Сумах

Подкорректированные тарифы тепловиков вызвали в Сумах большой резонанс, ими озадачилась власть и силовики

На прошлой неделе в Сумах снова проходили открытые обсуждения. КП «Горводоканал» 23 августа презентовало откорректированные тарифы и инвестпрограмму на 2018 год, а в субботу 26 августа ООО «Сумытеплоэнерго» в очередной раз попыталось провести открытые слушания по поводу тарифов на отопление и горячую воду. И если первое мероприятие прошло спокойно и не вызвало ажиотажа, то второе прогнозированно обернулось противостоянием и закончилось ничем. Впрочем, нетрудно предположить, что впереди нас ждет много интересного и неожиданного. «Сумытеплоэнерго» в среду 30 августа запланировало еще одно обсуждение – тарифов и инвестпрограммы на 2018 г. Кроме того, в понедельник 28 августа мэр Сум Алексндр ЛЫСЕНКО вдруг решил своим распоряжением создать комиссию по проверке договорных отношений горсовета и ООО «Сумытеплоэнерго», которая срочно должна заняться изучением расчетов новых тарифов и выполнения инвестпрограммы. Мэр затребовал также протоколы проведения сорванных открытых обсуждений.

«Наши экономисты, юристы, представители департамента инфраструктуры должны разобраться в том, почему это происходит, как проходит процедура и выполнение договорных отношений. Комиссия должна сегодня начать работу. Почему именно сейчас? Нужно знать затраты, потери. Выводы нужно будет направить в НКРЭКУ», — заявил он.

Кроме того, вопросом повышения тарифов ООО «Сумытеплоэнерго» занялась и прокуратура. По информации пресс-службы прокуратуры Сумской области, при изучении информации о правомерности формирования тепловиками тарифов на коммунальные услуги установлено завышение ими расходов на их производство.В частности, по инвестиционной программе на 2016 год предприятие планировало потратить на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов теплоснабжения около 47 млн грн., но фактически на эти цели перечислено лишь более 14 млн грн.

«В результате недофинансирования инвестиционных программ на сумму более 29 млн грн. расходы, которые фактически не понесло ООО «Сумытеплоэнерго», необоснованно учтены в тарифах на коммунальные услуги, которые оплачиваются потребителями», — сказано в сообщении прокуратуры.

В августе прокуратурой области инициировано обращение в окружной Административный суд г. Киева с иском к НКРЭКУ об изъятии из структуры тарифов необоснованных расходов и пропорционального уменьшения соответствующих тарифов на коммунальные услуги. Сейчас идет судебное разбирательство.

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Инна Стасова, «Панорама» №36