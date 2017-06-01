Тарифное противостояние в Сумах (фото)

Чуть-чуть покричали, чуть-чуть потолкались, повырывали микрофон, разбросали бумаги со стола. Запланированное на 11 июля открытое обсуждение тарифов «Сумытеплоэнерго» на производство, транспортировку, поставку тепловой энергии, услуги централизованного отопления и горячего водоснабжения под давлением политиков и активистов так и не состоялось. Арендованный компанией зал в отеле «Reikartz Hotel», рассчитанный на сотню визитеров, не смог вместить всех желающих, чьи возмущения в итоге привели к тому, что обсуждение перенесли на другую территорию. Оно состоится в синем зале Дома Советов 9 сентября в 11:00. Там вмещается 400 человек.

Напомним, компания ООО «Сумытеплоэнерго» планирует повысить тарифы на производство, транспортировку, поставку тепловой энергии, услуги централизованного отопления и горячего водоснабжения приблизительно на 20%. Согласно с требованиями НКРЭКП, сначала должно пройти обсуждение проекта решения перед принятием решения регулятором.

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