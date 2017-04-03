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07.06 Среда

Тарифно-транспортные страсти в Сумах

Сегодня, 11:51 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
Ирина Власова Ирина Власова
Тарифно-транспортные страсти в Сумах

В Сумах пассажиры снова стали заложниками действий власти, активности общественников и решений фемиды.
6 июня определением Заречного районного суда остановлено действие решения исполкома, которым установлен тариф на услуги по перевозке для ЧП «Согор». Решение исполкома касалось маршрутов:
* № 4 «Аэропорт — Химгородок»,
* № 5 «Роменская — Химгородок»,
* № 11 «Тепличный — Тепличный»,
* № 12 «Тимирязевка — Тимирязевка»,
* № 20 «Аэропорт — Ковпака»,
* № 22 «Веретеновка — Химгородок»,
* № 25 «Добровольная — Интернационалистов»,
* № 26 «Центр — 40-я подстанция»
* № 60 «В. Песчаное — Интернационалистов »
Истец забрал определение суда во вторник после 16:00 и после этого активисты заявили, что этот перевозчик обязан возить пассажиров по старому тарифу, и составили инструкцию, что нужно делать, чтобы ездить по 3 грн.
Со своей стороны на сайте мэрии появился комментарий по поводу определения суда. Мол, так как тариф на перевозки является условием договора об организации перевозки пассажиров стоимость проезда остается на прежнем уровне. «Приостановление действия решения исполкома не влияет на силу договорных отношений», — говорится в разъяснении отдела транспорта, связи и телекоммуникационных услуг.
Сегодня с утра активисты проверяют, как перевозчик выполняет определение суда. Возникают конфликты, стороны пишут заявления в полицию.
Владельцы смартфоном могут наблюдать «баталии» по прямым эфирам активистов.

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