Панорама / сумы / новости / события / комментарии
19.05 Пятница

Тарифная пауза в Сумах

Сегодня, 07:19 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
Панорама Панорама
Тарифная пауза в Сумах

Стоимость проезда в маршрутках и вывоз мусора пока не подорожали. В четверг 27 апреля на заседании исполкома долго дискутировали, но решение пока не приняли. В президиуме сначала были 9 из 17 членов исполкома, а к концу заседания вообще осталось 8. Через неделю исполком вернется к обсуждению тарифов. «Не принимаем, потому что много вопросов надо проработать. Работать будем неделю», — заявил мэр Сум Александр ЛЫСЕНКО.
3 мая состоится первое заседание рабочей группы. Власть хочет принять такое решение, чтобы «тарифы были обоснованными, в городе был транспорт, спокойствие и порядок, жители получали услугу, а предприниматели работали».
К чему приведут эти благие, намерения скоро узнаем.
Пока по 3
Девять сумских перевозчков — АТП 1054, «Сумыпастранс», «Согор», «Компол», Масюк, Олефиренко, Олийнык, «Престиж-лайн», Запорожец – подготовили проекты решений об увеличении стоимости проезда в автобусах до 5 грн. Несколько выбивается из общей массы «СНГ Автотранс», обслуживающий маршрут №51 «Песчаное-Прокофьева», который предлагает по городу установить тариф в размере 4,5 грн., а до Песчаного и обратно – 6,5 грн. Необходимость подорожания объясняли новыми экономическими реалиями. Председатель союза автоперевозчиков пассажиров Александр ЗАПОРОЖЕЦ заявил, что тарифы были приняты в 2015 году и с тех пор все составляющме серьезно изменились: «Катастрофическая нехватка средств. Смежники поднимают цены. Все в свободном рынке, а мы работаем по установленному тарифу. Вопрос назрел. Надо решать немедленно. Давайте прямо скажем: все ратуют за общественный транспорт, нас в дальнейшем никто не видит на этом рынке. Так дальше продолжаться не может!»
Перевозчики не скрывали своего недовольству по поводу того, что исполкому понадобится еще неделя для изучения этого вопроса. Они заявили о том, что многие законодательные изменения вступили в силу с января, они подали свои расчеты давно, а решения все нет.
«Давайте успокоимся! Перед вами 8 членов исполкома из 17-ти, а для принятия решения надо 9. Сейчас все равно решение не будет принято. Отношение некоторых членов исполкома к повышению тарифов негативно, и они не явились поэтому… Есть экономическике законы — не надо опроса: 90% горожан против все равно. Дело не в опросе, а в существующих экономических законах», — успокоил возмущающихся перевозчиков Виктор ВОЛОНТЫРЕЦ.
Будет сюрприз
Руководство шести городов, в том числе и Сум, обратилось в Кабмин по поводу изменения старого порядка формирования тарифов. Как заявил мэр, сейчас вся Европа и цивилизованный мир считает тарифы на транспорт исходя из «километровки».
Секретарь Сумского горсовета Андрей БАРАНОВ представил результаты исследования, согласно которым выходит, что расчеты перевозчиков вполне обоснованны. «Корректировка» тарифа возможна за счет изменений интервалов движения, протяженности маршрутов и количества транспорта.
Все проверят
Рассматривались и вопросы по корректировке тарифов на вывоз ТБО. Представитель компании «Сервис-ресурс» заявил, что предприятие использует тарифы, которые были утверждены исполкомом 30 июня 2016 г. С тех пор произошли изменения в законодательстве: двукратное увеличение размера минимальной зарплаты и, соответственно, налогообложения, а также увеличение стоимости ГСМ приблизительно на 32%. Поэтому эти статьи расходов предлагали скорректировать приблизительно на 20%, что даст возможность предприятию продолжать работать, обеспечивать чистоту и своевременную уборку мусора.

врез
В Сумах маршрутки перевозят 60% пассажиров, коммунальный транспорт – 26%, остальное – 14% — приходится на пешеходов и автомобилистов

Фото автора
Инна Стасова, «Панорама» №19

Напечатать Письмо автору Просмотров 300 Комментариев 0

читайте также
В Сумах все под контролем (фотофакт) 4 фото
В Сумах все под контролем (фотофакт)
16.03.2017, 09:19 Новость
Панорама Панорама 16.03.2017, 09:19 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 367 Комментариев 0
В Сумах ветераны АТО принесли шины к облгосадминистрации (фото) 4 фото
В Сумах ветераны АТО принесли шины к облгосадминистрации (фото)
15.03.2017, 20:07 Новость
Сергей Бондаренко Сергей Бондаренко 15.03.2017, 20:07 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 369 Комментариев 0
В Сумах оперативно заседает горсовет
В Сумах оперативно заседает горсовет
15.03.2017, 16:30 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 15.03.2017, 16:30 Категория: Новость Рубрики: Город, Политика Регион: Сумы Просмотров 246 Комментариев 0
«Евродвор» в Сумах (фотофакт) 3 фото
«Евродвор» в Сумах (фотофакт)
15.03.2017, 12:23 Новость
Панорама Панорама 15.03.2017, 12:23 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 414 Комментариев 0
Сумы: город с изюминкой (видео)
Сумы: город с изюминкой (видео)
14.03.2017, 16:09 Новость
Панорама Панорама 14.03.2017, 16:09 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 185 Комментариев 0
Сумской Автомайдан поддержал блокаду Донбасса (фото) 5 фото
Сумской Автомайдан поддержал блокаду Донбасса (фото)
14.03.2017, 13:09 Новость
Сергей Бондаренко Сергей Бондаренко 14.03.2017, 13:09 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 444 Комментариев 0
Проезд в коммунальном транспорте Сум дорожает
Проезд в коммунальном транспорте Сум дорожает
14.03.2017, 11:02 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 14.03.2017, 11:02 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 344 Комментариев 0
Горячая пятница в Сумах (фото) 5 фото
Горячая пятница в Сумах (фото)
13.03.2017, 15:16 Новость
Панорама Панорама 13.03.2017, 15:16 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 169 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
31 травня у Сумах відбудеться семінар «Секрети перевірок трудового законодавства»
16.05.2017, 17:37
admin adminych admin adminych 16.05.2017, 17:37 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 151 Комментариев 0
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin adminych admin adminych 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 546 Комментариев 0
Опросы

Как вы относитесь к запрету российских социальных сетей и поисковых ресурсов (одноклассники, вконтакте, яндекс и мейл.ру)
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
Как купить недорогой смартфон?
15.05.2017, 17:51
admin adminych admin adminych 15.05.2017, 17:51 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 58 Комментариев 0
Выравнивание зубов: какие брекеты лучше
15.05.2017, 16:53
admin adminych admin adminych 15.05.2017, 16:53 Категория: Рубрика: Здоровье, красота Регионы: Все Просмотров 28 Комментариев 0
Как выбрать автоматический выключатель по току короткого замыкания?
11.05.2017, 18:43
admin adminych admin adminych 11.05.2017, 18:43 Категория: Рубрика: Оборудование Регионы: Все Просмотров 53 Комментариев 0
Онлайн-кредит в МФО
27.04.2017, 16:40
admin adminych admin adminych 27.04.2017, 16:40 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 158 Комментариев 0
Почему стоит отправиться в Египет: рецепт удачного заграничного тура
27.04.2017, 13:37
admin adminych admin adminych 27.04.2017, 13:37 Категория: Рубрика: Спорт, туризм Регионы: Все Просмотров 79 Комментариев 0
последние комментарии
Juli_Muri к материалу
На Сумщине ищут свидетелей наезда на ребенка
Ужасная ситуация. Но разве у водителя не было видеорегистратора? Они сейчас у всех есть. Хотя, учитывая, что водитель не сбежал, ...
Сегодня, 10:00
Juli_Muri к материалу
Обувной маст-хэв прошлого года для Нового года
И я) Вот только я стараюсь брать не ультрамодный модели - они как раз очень быстро теряют актуальность, а что-то ...
Сегодня, 09:56
Федор Цурков к материалу
Рабочее место секретаря — лицо фирмы и залог ее успеха
Хорошая статья, правильно обустроить рабочее место - гарантировано качественная работа сотрудника.
08.05.2017, 19:42
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS Яндекс.Метрика bigmir)net TOP 100
GENII