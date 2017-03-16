Тарифная пауза в Сумах

Стоимость проезда в маршрутках и вывоз мусора пока не подорожали. В четверг 27 апреля на заседании исполкома долго дискутировали, но решение пока не приняли. В президиуме сначала были 9 из 17 членов исполкома, а к концу заседания вообще осталось 8. Через неделю исполком вернется к обсуждению тарифов. «Не принимаем, потому что много вопросов надо проработать. Работать будем неделю», — заявил мэр Сум Александр ЛЫСЕНКО.

3 мая состоится первое заседание рабочей группы. Власть хочет принять такое решение, чтобы «тарифы были обоснованными, в городе был транспорт, спокойствие и порядок, жители получали услугу, а предприниматели работали».

К чему приведут эти благие, намерения скоро узнаем.

Пока по 3

Девять сумских перевозчков — АТП 1054, «Сумыпастранс», «Согор», «Компол», Масюк, Олефиренко, Олийнык, «Престиж-лайн», Запорожец – подготовили проекты решений об увеличении стоимости проезда в автобусах до 5 грн. Несколько выбивается из общей массы «СНГ Автотранс», обслуживающий маршрут №51 «Песчаное-Прокофьева», который предлагает по городу установить тариф в размере 4,5 грн., а до Песчаного и обратно – 6,5 грн. Необходимость подорожания объясняли новыми экономическими реалиями. Председатель союза автоперевозчиков пассажиров Александр ЗАПОРОЖЕЦ заявил, что тарифы были приняты в 2015 году и с тех пор все составляющме серьезно изменились: «Катастрофическая нехватка средств. Смежники поднимают цены. Все в свободном рынке, а мы работаем по установленному тарифу. Вопрос назрел. Надо решать немедленно. Давайте прямо скажем: все ратуют за общественный транспорт, нас в дальнейшем никто не видит на этом рынке. Так дальше продолжаться не может!»

Перевозчики не скрывали своего недовольству по поводу того, что исполкому понадобится еще неделя для изучения этого вопроса. Они заявили о том, что многие законодательные изменения вступили в силу с января, они подали свои расчеты давно, а решения все нет.

«Давайте успокоимся! Перед вами 8 членов исполкома из 17-ти, а для принятия решения надо 9. Сейчас все равно решение не будет принято. Отношение некоторых членов исполкома к повышению тарифов негативно, и они не явились поэтому… Есть экономическике законы — не надо опроса: 90% горожан против все равно. Дело не в опросе, а в существующих экономических законах», — успокоил возмущающихся перевозчиков Виктор ВОЛОНТЫРЕЦ.

Будет сюрприз

Руководство шести городов, в том числе и Сум, обратилось в Кабмин по поводу изменения старого порядка формирования тарифов. Как заявил мэр, сейчас вся Европа и цивилизованный мир считает тарифы на транспорт исходя из «километровки».

Секретарь Сумского горсовета Андрей БАРАНОВ представил результаты исследования, согласно которым выходит, что расчеты перевозчиков вполне обоснованны. «Корректировка» тарифа возможна за счет изменений интервалов движения, протяженности маршрутов и количества транспорта.

Все проверят

Рассматривались и вопросы по корректировке тарифов на вывоз ТБО. Представитель компании «Сервис-ресурс» заявил, что предприятие использует тарифы, которые были утверждены исполкомом 30 июня 2016 г. С тех пор произошли изменения в законодательстве: двукратное увеличение размера минимальной зарплаты и, соответственно, налогообложения, а также увеличение стоимости ГСМ приблизительно на 32%. Поэтому эти статьи расходов предлагали скорректировать приблизительно на 20%, что даст возможность предприятию продолжать работать, обеспечивать чистоту и своевременную уборку мусора.

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В Сумах маршрутки перевозят 60% пассажиров, коммунальный транспорт – 26%, остальное – 14% — приходится на пешеходов и автомобилистов

Фото автора

Инна Стасова, «Панорама» №19