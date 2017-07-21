Табір «Joy! Camp» збирає друзів!

Сумський міський центр дозвілля молоді вдруге збирає англомовний наметовий табір «Joy! Camp», який проходитиме 20-26 липня. Які цікавинки підготували організатори, особливості проведення, хто буде навчати таборовців і як стати учасником, розповіли Валерія ЗАБОЛОТНА — завідуюча відділом організації дозвілля, та Інна ДМИТРЕНКО — культорганізатор відділу інформаційно-ресурсного забезпечення Центру дозвілля молоді.

- Чим цьогорічний табір відрізнятиметься від попереднього?

В.З.: Передусім, ми змінили місце проведення нашого табору. Скоріш за все, це буде поблизу села Миропілля. Треба відзначити те, що ми запросили більше волонтерів з Індії, Нігерії, Іраку, США, а також EVS-волонтерів. Однією із основних змін у структурі програми табору є те, що навчатимуть учасників англійською мовою (лекції, тренінги) саме носії мови – іноземці, а не працівники Центру дозвілля молоді, як це було минулого року.

- Як виникла ідея провести табір?

І.Д.: Перший «Joy! Camp» був проектною ідеєю, ми виграли грант, а цьогорічний організовується за кошти Центру дозвілля молоді, який фінансується Сумською міською радою. Учасникам минулого табору дуже сподобалося, і тому ми вирішили започаткувати таку традицію і організовувати табір кожного року.

- Яка основна мета?

В.З.: Мета табору – допомогти дітям, які знають англійську, подолати мовний бар’єр, навчитись спілкуватися з іноземцями, а також – мультикультурний розвиток дітей, оскільки у таборі безкоштовно працюватимуть волонтери з різних країн світу.

- Хто є вашими партнерами у проведенні «Joy! Camp»?

І.Д.: Сумський державний університет є нашим основним партнером, до того ж його студенти є волонтерами і допомагають із проведенням табору. Наразі йдуть перемовини із Центром євроініціатив щодо співпраці.

- Чому така незвичайна і безпосередня назва табору?

В.З.: Узагалі, наш колектив не дуже довго думав над назвою. Ми розшифрофуємо так: «joy» — веселощі, позитив, відпочинок для дітей, «camp» — табір, а англійською, тому що вона є нашим основним напрямком і мовою спілкування під час табору.

- Що запропонуєте таборовцям? Яка програма?

І.Д.: У деякій мірі програма дуже схожа на минулорічну, але будуть свої родзинки, які залишуться в таємниці поки що. Ми підготували такі теми лекцій і тренінгів: «Тімбілдінг», «Лідерство», «Ідентичність», «Толерантність», «Права людини», «Можливості кар’єри».

- Хто може стати учасником «Joy! Camp»? Як зареєструватися?

В.З.: Ми запрошуємо молодь від п’ятнадцяти до сімнадцяти років, яка проживає у місті Суми. Це можуть бути школярі, студенти технікумів чи коледжів. Реєстрація відкрита до 12 липня. Для того щоб стати учасником, треба заповнити анкету, яку можна знайти на нашій Facebook-сторінці: (https://www.facebook.com/groups/sumy.molodngo/?ref=group_header&).

- Скільки зараз бажаючих долучитися до табору? Яка вартість участі?

І.Д.: Уже зареєстровано тридцять два учасники, а всього плануємо прийняти п’ятдесят, так само, як і в минулому році. До того ж участь є безкоштовною.

- Ваші очікування від «Joy! Camp»?

В.З.: По-перше, це задовільнити потреби дітей. Напевно, немає нічого кращого, коли до тебе підбігає дитина, дякує і просить продовжити табір ще на декілька тижнів. Чесно кажучи, така щирість є навіть кращою за заробітну плату. По-друге, дуже приємно спостерігати, коли ідеї втілюються в життя, і бачити результат.

І.Д.: Наприклад, мама однієї дитини з табору телефонувала і дивувалася, що ми зробили, бо її син почав активно вивчати англійську, читати, дивитися фільми мовою оригіналу.

- У якій формі буде проходити вивчення і поглиблення знань щодо англійської мови?

І.Д.: Перш за все, це спілкування із волонтерами-іноземцями англійською, оскільки вони не дуже добре знають і орієнтуються в українській та російській.

В.З.: Також ми розпланували день в таборі таким чином, що в першій половині дня проводяться тренінги, лекції виключно англійською, а в другій будемо давати учасникам завдання творчого типу (минулого року діти створювали самостійно телепередачі, презентації, готували концерти). Якщо дітям знадобиться допомога, то вони можуть звернутися до волонтерів, але виключно англійською мовою.

Євгенія Щербак, «Панорама» №29