Сын-аферист: за украденные у матери 50 тыс. грн ему светит 3 года тюрьмы

В течение длительного времени парень снимал деньги с банковской карты своей матери. Когда же она заметила недостачу, то обратилась за помощью в полицию. В Шосткинский отдела полиции с письменным заявлением об исчезновении с банковской карты 50 тыс. грн обратилась 50-летняя местная жительница. В содеянном она заподозрила своего 22-летнего сына, который знал коды доступа к ее финансовой странице в Интернете. Полицейские проверили информацию и она нашла свое подтверждение. Во время следственных действий выяснилось, что сын заявительницы через Интернет снимал и переводил на банковские карточки друзей сначала незначительные суммы (которые в дальнейшем использовал на развлечения), но его «аппетит» все рос. Афера раскрылась когда женщине стали звонить из банка с требованием погасить задолженность.

В полиции действия молодого человека квалифицировали как «Кражу» и открыли в отношении него уголовное производство. За содеянное парню грозит до трех лет лишения свободы.

Сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области