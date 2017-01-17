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Святочный рассказ

17.01.2017, 11:45 Категория: Блог Рубрика: Политика Регионы: Все
Сергей Алещенко Сергей Алещенко

Новый год Петр Алексеевич как всегда провел в своем имении в Испании: и климат помягче, и люди добродушнее, и давление проблем поменьше, и челядь с просителями перед глазами не мелькают. Надоели, дальше некуда. Каждая мелкая гнида стремится что-то урвать, а винить его будут, если что.

Здесь же тихо падает снег за окном, мягкое кресло у камина, бокал хорошего испанского вина, а по телевизору ненавязчиво звучит «Щедрик», пробуждая детские надежды на счастье и подарки.

Несмотря на атеистическое воспитание в юности и свойственный политикам цинизм, Петр Алексеевич на всякий случай был человеком верующим. Не то, чтобы совсем, со строгим соблюдением всяких глупых правил, типа «не укради» или «не желай дома ближнего твоего», но в возможность чуда верил, а свой высокий пост считал божьим провидением.

А в такую благостную ночь казалось, что на землю вместе со снежинками спустились ангелы, чтобы выполнить желания детей, которые хорошо вели себя в прошедшем году. Именно таким ребенком почувствовал себя и Петр Алексеевич.

- Хочу, чтобы Украине было счастье, — впадая в приятную дрему подумал он.

- Хорошо, Петенька, — едва слышно прошелестело где-то за окном…

Резкий звонок разбудил его:

- Что ж ты наделал, гад. Какая, на хрен, демонополизация?…

Спросонья нажав отбой, Петр Алексеевич посмотрел на экран – «Костя Г.». Телефон зазвонил снова.

- Шеф, у вас склады свободные есть? Нам наличку некуда девать, а Гонта`гева уже не п`гинимает.

- Какую наличку, Юра?

- Конфискованную. Вы ж сами… Указ ваш о необоснованных доходах…

В недоумении снова нажав «Закончить», Петр Алексеевич проснулся окончательно. Телефон заиграл пинкфлойдовскую «Money». Это был Кононенко.

- Петя, б… Ты совсем …нулся? Все! Не друг ты мне больше. Один ты. Нет у тебя друзей!

Пытаясь понять, что происходит, Петр Алексеевич переключил телевизор на новостийный канал.

- Батальон «Штабные герои», созданный указом Президента из тыловых генералов и полковников, в ходе психической атаки на «Гелентвагенах» и «Лексусах» захватил Горловку и, разграбив склады вооружений сепаратистов, продолжил продвижение к Донецку.

На другом канале Вадим Рабинович брал интервью у плачущего начальника таможни. «Как жить-то теперь? Чем детей кормить?»- причитал упитанный дядечка, обнимая RangeRover.

Телефон заиграл мелодию из «17 мгновений весны».

«Путин», — подумал Петр Алексеевич и понял, что сошел с ума. Его обдало жаром, он вскочил, распахнул дверь во внутренний дворик и, запрокинув голову, закричал туда – в падающий с небес снег: «Господи! За что мне это!».

- Ну ты же сам просил, — прошелестел снег.

- Нееееет! – разнеслось по улочкам тихого испанского городка.

И тут Петр Алексеевич проснулся окончательно.

 

Тихо падал снег.

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