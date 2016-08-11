Сушка тела: что это такое?

Сушка тела — это довольно длительный и сложный процесс похудения после стремительного набора мышечной массы и веса. Все дело в том, что во время тренировок и наращивания мышц вы получите не только силу, но и довольно сильную жировую прослойку, которую позднее необходимо будет убрать. Весь процесс сушки служит для полного избавления от излишнего жира и постройки максимально четкого и красивого рельефа мышц. Однако стоит учесть, что данный процесс требует определенной доли терпение и правильного подхода, а также соблюдения жизненно важных правил.

В первую очередь вам следует понимать, что необходимо сохранять тот же самый режим питания, что и до этого. Обязательным условием является многоразовый прием пищи маленькими порциями. Также нельзя сразу и полностью исключить из рациона все жиры, так как это может попросту пагубно сказаться на здоровье спортсмена. Более того, вам необходимо полностью отказаться от сладкого и мучного в вашем рационе, так как потребление подобных продуктов может привести к повторному наращиванию жировой прослойки. Стоит отметить, что необходимо отказаться от алкоголя и курения, ни в коем случае не есть перед сном, а также больше двигаться и сохранять прежний режим тренировок.

Ни в коем случае нельзя полностью исключить из рациона углеводы в первый же день сушки! Нельзя переходить на кетоновую диету. Резкое исключение углеводов из организма может привести к кетозу или кетоцинозу, что чревато крайне пагубными последствиями для вашего организма.

Упражнения при сушке тела

Что касается специальных упражнений при сушке, то их не так уж и много и они не отличаются такой уж большой специфичностью. Основные из них можно выделить в один список.

сгибания и разгибания ног сидя или стоя;

жим ногами;

приседания с отягощением;

выпады;

подъём икроножных мышц сидя;

тяга вниз;

обратные скручивания;

жим в наклоне;

подъём гантелей сидя в наклоне;

жим от плеч;

подъем лежа;

жим узким хватом;

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Какие добавки принимать при сушке?

При сушки основными добавками можно считать жиросжигающие добавки и те, что подавляют аппетит. При условии, что их также можно комбинировать с протеинами и разного рода аминокислотами в том случае, если аппетит просыпается, а потребление пищи в больших количествах попросту невозможно при условии похудения и сушки всего организма для предания телу рельефности и красоты. Все необходимые добавки для сушки можно купить в интернет-магазине Ультраспорт, а если вы сомневаетесь в выборе, то опытные консультанты помогут вам подобрать подходящий товар.