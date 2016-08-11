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Сушка тела: что это такое?

11.08.2016, 10:18 Категория: Рубрика: Спорт, туризм Регионы: Все
admin adminych admin adminych
Сушка тела: что это такое?

Сушка тела — это довольно длительный и сложный процесс похудения после стремительного набора мышечной массы и веса. Все дело в том, что во время тренировок и наращивания мышц вы получите не только силу, но и довольно сильную жировую прослойку, которую позднее необходимо будет убрать. Весь процесс сушки служит для полного избавления от излишнего жира и постройки максимально четкого и красивого рельефа мышц. Однако стоит учесть, что данный процесс требует определенной доли терпение и правильного подхода, а также соблюдения жизненно важных правил.

В первую очередь вам следует понимать, что необходимо сохранять тот же самый режим питания, что и до этого. Обязательным условием является многоразовый прием пищи маленькими порциями. Также нельзя сразу и полностью исключить из рациона все жиры, так как это может попросту пагубно сказаться на здоровье спортсмена. Более того, вам необходимо полностью отказаться от сладкого и мучного в вашем рационе, так как потребление подобных продуктов может привести к повторному наращиванию жировой прослойки. Стоит отметить, что необходимо отказаться от алкоголя и курения, ни в коем случае не есть перед сном, а также больше двигаться и сохранять прежний режим тренировок.

Ни в коем случае нельзя полностью исключить из рациона углеводы в первый же день сушки! Нельзя переходить на кетоновую диету. Резкое исключение углеводов из организма может привести к кетозу или кетоцинозу, что чревато крайне пагубными последствиями для вашего организма.

Упражнения при сушке тела

Что касается специальных упражнений при сушке, то их не так уж и много и они не отличаются такой уж большой специфичностью. Основные из них можно выделить в один список.

  • сгибания и разгибания ног сидя или стоя;
  • жим ногами;
  • приседания с отягощением;
  • выпады;
  • подъём икроножных мышц сидя;
  • тяга вниз;
  • обратные скручивания;
  • жим в наклоне;
  • подъём гантелей сидя в наклоне;
  • жим от плеч;
  • подъем лежа;
  • жим узким хватом;
  • тренажёр для пресса

Какие добавки принимать при сушке?

При сушки основными добавками можно считать жиросжигающие добавки и те, что подавляют аппетит. При условии, что их также можно комбинировать с протеинами и разного рода аминокислотами в том случае, если аппетит просыпается, а потребление пищи в больших количествах попросту невозможно при условии похудения и сушки всего организма для предания телу рельефности и красоты. Все необходимые добавки для сушки можно купить в интернет-магазине Ультраспорт, а если вы сомневаетесь в выборе, то опытные консультанты помогут вам подобрать подходящий товар.

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  • Ирина Попова
    Ирина Попова | 22.10.2016, 13:11

    Хорошая статья, я вот тоже иногда сушусь. Но правда дополнительно принимаю витамины https://belok.ua/universal-nutrition-daily-formula/ чтобы организм справился с ограничением в питании без последствий.

  • Марина Иванец
    Марина Иванец | Вчера, 12:42

    Спасибки, отличная статья.Я вот перед летом скидывала лишний вес и перепробовала кучу разных жиросжигателей и Липо 6 и Л карнитин пила. Но больше всего эффекта было от приёма Метилдрена. Примерно за месяц получилось скинуть около 5кг. После приёма кушать особо не хочется а самое главное что побочек никаких не было.Покупала тут http://buls.com.ua/zhiroszhigateli/kompleksnye-2/methyldrene-elite .К следующему лету уже купила пару баночек, ещё не мешало около 10кг скинуть и будет идеально.

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