«Сумыоблэнерго» установило новые «зеленые» тарифы

На выполнение программы государственной поддержки развития нетрадиционных и возобновляемых источников энергии, на территории Сумской области работает 20 частных домохозяйств, которые осуществляют продажу компании электрической энергии, произведенной генерирующими установками из энергии солнечного излучения. В 2015 году было только 7 таких частных домохозяйств, — сообщаеться на сайте «Сумыоблэнерго».

На законодательном уровне в Украине, которая является членом Энергетического сообщества ЕС и стран Юго-Восточной Европы, закреплено «зеленый» тариф как экономический механизм, направленный на поощрение генерации электроэнергии.

Постановлением Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг от 29.12.2016 № 2382 «Об установлении «зеленых» тарифов на электрическую энергию для частных домохозяйств» установлено с 13.01.2017 «зеленый» тариф на электроэнергию:

1. Для частных домохозяйств,которые производят электрическую энергию из энергии солнечного излучения объектами электроэнергетики, которые вмонтированы (установлены) на крышах и/или фасадах частных домохозяйств (домов, зданий и сооружений), величина установленной мощности которых не превышает 30 кВт, и которые введены в эксплуатацию:

с 01 апреля 2013 года по 31 декабря 2014 года – 987,44 коп/кВт•ч (без НДС);

с 01 января 2015 года по 30 июня 2015 года – 888,10 коп/кВт•ч (без НДС);

с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года – 551,54 коп/кВт•ч (без НДС);

с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года – 523,37 коп/кВт•ч (без НДС);

с 01 января 2017 года по 31 декабря 2019 года – 498,17 коп/кВт•ч (без НДС);

с 01 января 2020 года по 31 декабря 2024 года – 447,76 коп/кВт•ч (без НДС);

с 01 января 2025 года по 31 декабря 2029 года – 398,83 коп/кВт•ч (без НДС).

2. Для частных домохозяйств, которые производят электрическую энергию из энергии ветра объектами электроэнергетики, величина установленной мощности которых не превышает 30 кВт, и которые введены в эксплуатацию:

с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2019 года – 320,25 коп/кВт•ч (без НДС);

с 01 января 2020 года по 31 декабря 2024 года – 287,63 коп/кВт•ч (без НДС);

с 01 января 2025 года по 31 декабря 2029 года – 256,50 коп/кВт•ч (без НДС).