«Сумыоблэнерго» хочет считать по-новому

20 сентября 2016 года вступили в силу изменения к Правилам пользования электрической энергией для населения (постановление Кабинета Министров Украины № 591 от 23.08.2016).

Выполняя требования указанного постановления, ПАО «Сумыоблэнерго» с 01 февраля 2017 года планирует ввести новый порядок расчетов за потребленную электрическую энергию с населением (г. Сумы и Сумский район), а именно — с 01 по 01 число месяца. При этом, показания приборов учета, снятые согласно графику обхода контролерами облэнерго, будут считаться исходными данными для определения показаний на первое число календарного месяца путем добавления (вычитания) среднесуточного потребления, умноженного на количество дней (суток) между датой снятия показаний и первым числом календарного месяца.

Однако, можно рассчитываться за фактически потребленную электрическую энергию за календарный месяц самостоятельно фиксируя показания счетчика на первое число каждого месяца и своевременно предоставляя их ПАО «Сумыоблэнерго» одним из следующих способов:

Воспользовавшись системой СМС-информирования, которая доступна по номеру 050 42 42 242.

Для отправки показаний прибора учета электрической энергии за однозонным тарифам нужно набрать текст согласно указанному ниже шаблону:

- 1*NNNNNNNNN*XXXXXX, где

1 код услуги: передача показаний счетчика;

NNNNNNNNN – номер лицевого счета;

XXXXXX – показания счетчика на момент отправки СМС (количество цифр зависит от Вашего счетчика).

Для отправки показаний прибора учета электроэнергии по двухзонным тарифам нужно набрать текст согласно указанного шаблона:

1*NNNNNNNNN*XXXXXX*YYYYYY, где

1 код услуги: передача показаний счетчика;

NNNNNNNNN – номер лицевого счета;

XXXXXX – показания счетчика по 1-й зоне (количество цифр зависит от Вашего счетчика) на момент отправки СМС;

YYYYYY – показания счетчика по 2-й зоне (количество цифр зависит от Вашего счетчика) на момент отправки СМС.

Аналогично и ля трехзонного тарифа.

2.Через систему «Мой счет» (через интернет-ресурс предприятия: www.soe.com.ua или billing.soe.com.ua);

3. Позвонив к операторам колл-центра по телефону 0 800 300 247 (для соединения с оператором колл-центра или через автоматическое голосовое меню).

4. Послав информацию с номером лицевого счета и показателями счетчика на электронную почту: call_center@soe.com.ua.

При этом, согласно абз. 3 п. 21 Правил пользования электрической энергией для населения, переданные Вами данные показания средства учета в течение периода, который начинается за два рабочих дня до конца расчетного месяца и заканчивается на третий рабочий день следующего расчетного периода (календарного месяца), будут считаться данным на первое число календарного месяца — информирует ПАО «Сумыоблэнерго».