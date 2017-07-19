Отключением газа в жилых домах компанией «Сумыгаз» с целью установки общедомого счетчика сегодня уже никого не удивишь. Все понимают, что за этим непременно стоит ряд неприятностей и жителям это зачастую «выходит боком».
В кратчайшие сроки на доме появляется общедомовой счетчик газа. И с этим жители, даже те, у которых установлены индивидуальные приборы учета, ничего не могут поделать. В очередной раз схему «газ-счетчик» в Сумах попытались провернуть по адресам ул. Ивана Сирко, 33/1, Холодногорская, 39. Об этом сообщает UA: Сумы. Однако жители вышли на защиту своих прав и вызвали милицию, также в знак протеста сумчане перекрыли дорогу. Подробности в сюжете.
«Сумыгаз» VS сумчане: кто победит в борьбе за газ (видео)
Отключением газа в жилых домах компанией «Сумыгаз» с целью установки общедомого счетчика сегодня уже никого не удивишь. Все понимают, что за этим непременно стоит ряд неприятностей и жителям это зачастую «выходит боком».
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