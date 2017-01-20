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«Сумыгаз» намерен закупить 8415 бытовых счетчиков газа

Сегодня, 10:36 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество Регион: Сумщина
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«Сумыгаз» намерен закупить 8415 бытовых счетчиков газа

ПАО «Сумыгаз» проводит торги на закупку бытовых счетчиков газа через систему Prozorro. Проведение тендера запланировано на 19 апреля. До 14 марта года участники могут подать свои тендерные предложения. Газовые счетчики должны отвечать требованиям, предусмотренным Технической спецификацией.
В соответствии с объявлением, размещенным на сайт тендеров ua-tenders.com, планируется приобрести 8415 счетчиков на общую сумму 6 395 400 грн.

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